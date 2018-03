Fefarven: “Más de 100 farmacias han cerrado en el país por escasez de medicinas”

marzo 8, 2018 - 4:23 pm

Freddy Ceballos, presidente de la Federación Farmacéutica Venezolana (Fefarven), informó que en lo que va de 2018 ya han cerrado más de 125 farmacias en todo el país.

“Antes se tenía un plazo de siete días de crédito, actualmente solo nos dan tres desde el momento en que se hace el pedido y la mayoría de las veces el medicamento llega retardado, es decir, que hay que pagar de una vez“, expuso, según reseño el Diario La Verdad.

Detalló que dicha medida sólo favorece a un sector del área farmacéutica y que representa el deterioro del sistema de salud del país. “Pido disculpas por darles más preocupaciones a las personas de las que ya tenemos en este país” expresó Ceballos.

También habló sobre la falta de fabricación de fármacos en el país. “Ya nos reunimos con todas las instancias nacionales, ellos saben que hay un problema y aún no dan una solución. Las enfermedades no esperan“, aseguró, agregando que la crisis de medicinas es de producción y no de distribución por la falta de liquidación de divisas y que “distribuir irregularmente cierta cantidad de medicamentos a un escaso sector de la población no es la solución“.

El vocero informó que la Fefarven planea realizar una rueda de prensa junto a la Coalición de Organizaciones por el Derecho a la Salud y la Vida (Codevida) y otras organizaciones no gubernamentales para solicitar la Federación Internacional de Farmacéuticos (FIP) financiamiento para obtener medicinas.

“Dentro de poco, por la hiperinflación en la que está sumergido el país, tal vez haya medicamentos en los anaqueles, pero los venezolanos no tendrán acceso a ellos“, finalizó.

Diario La Verdad