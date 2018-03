Famosos que han confesado ser bisexuales

marzo 7, 2018 - 7:21 pm

En el mundo del espectáculo y las artes la bisexualidad no es cosa de otro mundo. Figuras del cine y la televisión han manifestado abiertamente dicha orientación sexual.

En Noticia al Día traemos una lista de las estrellas que “juegan a dos bandos”.

ANGELINA JOLIE

Jolie, que salió con la actriz Jenny Shimizu en los 90, habló sobre su bisexualidad en una entrevista en 2001 a Movieline y dijo: “Cuando tenía 20 años, me enamoré de alguien que resultó ser una mujer. No coqueteé con chicas; de repente noté el suéter de esta mujer y la forma en que le quedaban los pantalones y me di cuenta, ¡dios mío! Estaba notando las cosas de una manera sexual. Quería estar cerca de ella porque sentía algo por ella. La realidad es que amo a la gente”.

DREW BARRYMORE

En una entrevista de 2003 a Contact Music, Barrymore admitió que es bisexual y dijo: “Me encanta el cuerpo de una mujer. Creo que una mujer y una mujer juntas son hermosas, así como un hombre y una mujer juntos son hermosos. Estar con una mujer es como explorar tu propio cuerpo, pero a través de otra persona”. La actriz estuvo casada y se divorció tres veces de Jeremy Thomas, Tom Green y Will Kopelman, respectivamente.

BELLA THORNE

Thorne, que interpretó el papel de CeCe Jones en la comedia de Disney “Shake It Up”, reveló en Twitter en 2016 que es bisexual. Después de una publicación de Snapchat, en la que Thorpe fue vista besando y abrazado a una mujer, un fan le preguntó: “¿Eres bisexual?” Y ella respondió con un “sí”.

KRISTEN STEWART

La estrella de Crepúsculo ha hablado en varias ocasiones sobre su sexualidad después de su ruptura con su compañero Robert Pattinson. Después de confesarlo durante un episodio de “Saturday Night Live” en febrero de 2017, Stewart le dijo a The Guardian en una entrevista en marzo que no entiende por qué los bisexuales son etiquetados como “confundidos”. “No es para nada confuso. Para mí, es todo lo contrario”, dijo. “Estoy tratando de reconocer esa fluidez, esa “grisura”, que siempre ha existido. Pero tal vez solo ahora podemos comenzar a hablar de eso”.

AARON CARTER

En agosto de 2017, el cantante estadounidense reveló que era bisexual en una publicación en Twitter que decía: “Esto no me da vergüenza, solo es un peso y una carga que he tenido durante mucho tiempo y que me gustaría que me quitaran”.

Noticia al Día/ Agencias