Falcón y Bertucci instan a la población a votar en los comicios de mayo

El exgobernador y candidato presidencial, Henri Falcón, visitó el estado Barinas, uno de los principales bastiones del chavismo, como parte de su gira nacional de precampaña por las elecciones presidenciales de Venezuela a celebrarse el próximo 20 de mayo.

Falcón recorrió ayer la ciudad de Barinas, capital del estado homónimo, tierra natal del líder de la “revolución bolivariana”, el fallecido presdiente Hugo Chávez (1999-2013) y gobernado durante las últimas dos décadas por el padre y los hermanos del exjefe de Estado.

El líder de Avanzada Progresista (AP) –que saltó hace algunos años del oficialismo a ser uno de los principales líderes de la oposición– visitó el mercado público de la ciudad, y algunos de los principales barrios pobres del estado, donde fue recibido por unas cientos de personas, reseñó Efe.

El candidato quedó a la mitad de una entrevista en una de las principales emisoras tras el corte abrupto del servicio eléctrico, y aunque el racionamiento y los cortes de electricidad son frecuentes en Barinas, Falcón acusó al presidente y candidato a la reelección Nicolás Maduro, de “sabotear” su campaña.

“Nicolás no es que saboteas la campaña, es que diariamente nos saboteas la vida a todos”, escribió en la red social Twitter luego de su salida del aire.

Falcón se lanzó a la lucha electoral sin el apoyo de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), la mayor fuerza política en contra del Gobierno, que decidió no participar en las elecciones.

La MUD no solo no participará por considerar que las elecciones son un “fraude” organizado por el Gobierno para legitimarse, sino que ha llamado a los electores a no acudir a las votaciones, un llamado que afecta directamente la campaña de Falcón.

Bertucci centra precampaña presidencial en subir la participación

El pastor evangélico Javier Bertucci, uno de los candidatos a la Presidencia de la República, afirmó que el primer objetivo de su campaña será promover la participación de los electores en las urnas en mayo.

“Mi visión es en primer lugar vencer el abstencionismo, y llevar a que el 75% del electorado participe el 20 de mayo, y en segundo lugar deshacernos de este señor (el presidente venezolano, Nicolás Maduro) que ya no tiene nada que darle a este país”, dijo Bertucci ayer a sus partidarios en un acto político.

El candidato, que se encuentra en el occidental estado Lara como parte de su recorrido de precampaña, afirmó que “una de las peores cosas” que puede ocurrir en las elecciones es que “no salga a votar la gente, y la gente del Gobierno, que sí sale a votar, nos meta seis años más”.

“En mi opinión esto no puede ser peor, pero esperen seis años más para que vean que tan peor puede ser esta situación”, agregó.

El candidato, que se ha lanzado recientemente a la arena política, se ha propuesto recorrer el país con la intención competir con el actual presidente y candidato a la reelección, pese a la reserva de los detractores del Gobierno a participar en los comicios.

Además de Bertucci y el actual presidente Maduro, Henri Falcón, el empresario Luis Alejandro Ratti y el ingeniero Reinaldo Quijada se medirán en las presidenciales mayo, fecha en la que también se escogerán los consejos legislativos regionales.

El candidato se refirió a la decisión de la MUD de no participar defendiendo que él no entiende “cómo algunas personas pueden seguir plantadas en el abstencionismo”, pero no ofrecen un plan alternativo.

“Después qué vamos a hacer, o sea ¿hay alguna forma? ¿hay algún programa? ¿hay algún paso a seguir? No, no hay ningún paso”, dijo.

El Universal