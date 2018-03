Facilitadores para emprendedores persistentes realizan taller personal

marzo 16, 2018 - 12:09 pm

Este viernes, asistieron a las instalaciones de Noticia al Día Gerardo Castellano y Alejandro Fernández Baptista, un equipo de coach facilitadores para emprendedores persistentes, quienes ofrecerán un taller llamado “Cómo potenciar tu capacidad emprendedora en tiempos de crisis”, llevando a cabo el Emprendimiento y la gerencia personal.

Asimismo, una de las principales temáticas, será aprovechar el talento individual y las oportunidades que se pueden obtener en medio de la crisis. De esta manera, el taller se dará a cabo el próximo 22 de marzo de 9:00 a.m. y culminará a las 2:00 p.m. en el Apart Hotel Presidente.

El taller de Emprendimiento y gerencia personal, incluye refrigerio y certificado. Tiene como finalidad trabajar las potencialidades de cada persona, “El tejido empresarial es un factor fundamental para el mundo económico, aquí tenemos la facilidad de emprender”, acotó Fernández.

Del mismo modo, los emprendedores, seguirán dictando talleres próximamente: “Dictamos uno la semana pasada, en la COL, nos fue excelente y queremos continuar en el mundo del coaching y que logren ver la crisis como una oportunidad”. Indicó Castellano.

“Una crisis me sirvió para emprender, las oportunidades no te llegan, ni te las dan, tú las creas. No debemos huir”, expresó Fernández. Al taller, pueden asistir jóvenes estudiantes, profesionales y personas que quieran alcanzar el éxito.

Sin embargo, los coaching facilitadores, realizarán talleres por separado. El 13 de abril será el de “Redes sociales y marketing para emprendedores”, en el Hogar Clínica San Rafael por parte de Alejandro Fernández Baptista, quien anteriormente se desempeñaba en la industria farmacéutica y aprovechó esta situación para emprender.

“Dime cómo hablas y te diré cómo emprendes”, en el Apart Hotel Presidente, por parte de Gerardo Castellano con la finalidad de enfrentar el miedo escénico, manejándose con el verbo “PUEDO”, en presente y “podré” en futuro para eliminar las dudas sobre cómo accionar.

Castellano, cuenta con 12 años de experiencia en el área de capacitación y es coach de diferentes franquicias.

Estos emprendedores, juntos con entusiasmo y liderazgo han logrado desarrollar el mejor potencial para ellos y para una cantidad de personas que han participado en sus talleres. Expresaron que la capacidad de emprender y hacer frente a los tiempos de crisis lograrán hacer salir triunfador a cualquier persona que desee alcanzar el éxito.

Foto: Jairo García

Noticia al Día