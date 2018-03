España se mide este viernes a Alemania, rival al que solo ganó en 1935

marzo 22, 2018 - 11:36 am

Este viernes 23 de marzo, el ESPRIT Arena de Düsseldorf se vestirá de fiesta para recibir uno de los grandes duelos europeos en los amistosos de la fecha FIFA antes del mundial de fútbol Rusia 2018. Alemania y España se verán las caras a partir de las 3:45 PM, hora de Venezuela, y mostrarán un poco del poderío ofensivo de las selecciones europeas de cara a la justa mundial. Alemania contará con un equipo completamente nuevo y tendrá como principal destaque la organización y disciplina, típicos del técnico Joachim Löw, mientras que España tendrá un equipo con grandes piezas que además estarán en forma hasta el último minuto antes del mundial. Es importante recordar que actualmente España tiene a 3 equipos en la decisión de la Liga de Campeones de la UEFA y 1 en la Liga de Europa. Para las casas de apuestas consultadas en OddsShark, un empate entre estos dos equipos no parece la opción más viable, por lo que tal resultado se paga a +230.

La selección española de Julen Lopetegui lo tiene todo para dar la pelea en Rusia e intentar llegar a la final e incluso conseguir el título, sin embargo, para eso es necesario ver qué tan compenetrados están como equipo y cómo se engranan las piezas del motor de La Furia Roja. Los españoles desean dejar atrás el trago amargo de la eliminación temprana del mundial de Brasil, en el que salieron en la primera fase luego de haber sido derrotados por Holanda y por Chile, y recibiendo 7 goles en dos encuentros. A pesar de que la selección española es casi la misma de hace 4 años, ahora con un nuevo técnico, se espera que España tenga otro planteamiento frente a equipos de gran envergadura.

En la eliminatoria para el mundial, España lideró el grupo G, en el que también estaba Italia, que quedó eliminada del mundial de este año, no obstante, además de Italia, los otros integrantes del grupo eran equipos con poca tradición futbolística y mundialista como Albania, Israel, Macedonia y Liechtenstein. España venció 9 de sus 10 encuentros y apenas cedió 1 empate ante Italia. Para estos amistosos y para la Copa del Mundo, España ya tiene prácticamente definido su once titular. Este duelo aparece como muy disputado según los sitios de apuestas deportivas, sin embargo, España no es la favorita para llevarse la victoria y que lo logre se paga a +190.

Por otro lado, de la selección alemana que levantó el trofeo de campeón en 2014 no queda casi nada. La mayoría de los jugadores estaban en su último mundial y le dieron paso a una nueva generación que está ávida de experiencia, fogueo internacional y, claro, de títulos. Alemania tuvo una eliminatoria impecable con 10 victorias en igual número de encuentros y además logró titularse en la Copa Confederaciones del año pasado con un equipo suplente, demostrando un buen nivel de juego. Ahora, Alemania solo deberá cuidar la parte ofensiva, que es la que se encuentra en un nivel menos satisfactorio. Aun así, los teutones son los favoritos de las casas de apuestas consultadas en OddsShark para este juego, y que ganen en su casa se paga a +140.

Noticia al Día