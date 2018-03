Hoy es día mundial del glaucoma

marzo 12, 2018 - 3:50 pm

El Día Mundial del Glaucoma se celebra el 12 de marzo.

Día Mundial del Glaucoma: OMS reporta 4,5 millones de afectados por la enfermedad

12 de marzo, 2009 —El glaucoma es la segunda causa común de ceguera y 4,5 millones de personas lo padecen en la actualidad con proyecciones de 11 millones de afectados para el 2020, señaló hoy la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El Día Mundial del Glaucoma, observado hoy, tiene el propósito de llamar la atención sobre este grupo de enfermedades oculares progresivas y la importancia de su detección temprana.

Hospitales y centros de salud en todo el mundo realizan tamizaje para diagnosticar este padecimiento, que tiene una mayor incidencia en algunas etnias y después de los 40 años de edad, explicó Juan Carlos Silva, asesor regional de salud visual en América Latina y el Caribe en la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

“Hemos realizados muchos estudios epidemiológicos en América Latina y se ha demostrado que la población más vulnerable es la del Caribe de habla inglesa, especialmente la población de origen africano”, dijo.

Agregó que si bien la enfermedad es incurable, un 90% de la ceguera que provoca el glaucoma podría evitarse mediante la detección temprana y tratamiento.

En plena celebración de la Semana Mundial del Glaucoma, que comienza desde el 10 hasta el 16 de marzo, el Instituto Nacional del Ojo (NEI) promueve las investigaciones para tratamientos acerca de la protección visual y prevención de la ceguera. De esta manera, el Dr. Michele Petitto, oftalmólogo de la Clínica de Ojos en Maracaibo, contribuye con la salud óptica proporcionando una serie de descripciones, consejos y factores sobre esta enfermedad.

¿Qué es el glaucoma?

De acuerdo con el especialista, es un grupo de enfermedades que dañan al nervio óptico, lo que causa la pérdida de visión. Este cordón sensitivo está compuesto por un millón de fibras que conecta la retina al cerebro y que al estar afectado, se deteriora su función.

Tipos de Glaucomas

El oftalmólogo, especialista en el área y doctor en ciencias médicas, explicó que existe el glaucoma abierto o cerrado, ambos poseen un grado de alteración que pueden elevarse o bajar el nivel de presión; sin embargo, la diferencia se encuentra en que el primer tipo es más común y no suele presentar síntomas.

En la parte delantera del ojo se encuentra un espacio llamado “Cámara anterior”, por donde entra y sale una especie de líquido llamado humor acuoso que alimenta los tejidos a su alrededor.

Al tener esta enfermedad con ángulo abierto, la secreción es expulsada entre la unión de la córnea y el iris, donde fluye a través de una red o malla esponjosa, parecida a un colador. Todo esto puede ocurrir cuando el ojo presenta una tensión elevada; sin embargo, algunas personas lo pueden tolerar, causando que su nervio óptico no se dañe. Además añadió que independientemente del nivel de presión que se tenga, esto no determinará si tiene o no glaucoma.

El glaucoma de ángulo cerrado consiste en que el humor acuoso no pueda salir del ojo, lo que produce síntomas como dolor severo y náuseas, así como enrojecimiento de la vista y borrosidad.

Por otro lado, existen otros tipos como glaucoma congénito, secundarios, pigmentario y neovascular.

“Es importante determinar su historia médica completa para identificar otros factores potenciales de riesgo que contribuyen al glaucoma de cualquier tipo”, completó.

¿Cuáles son los síntomas?

El doctor expuso que al principio, el glaucoma de ángulo abierto no causa dolor y la visión se mantiene normal; no obstante, si no es atendido, las personas empiezan a notar que ya no ven como antes, especialmente si no tienen los tratamientos adecuados. Asimismo, pierden lentamente su visión periférica; y con el tiempo, la vista central (hacia al frente) también puede disminuir hasta el punto total. Además agregó que el glaucoma se puede desarrollar en un ojo o en ambos.

¿Quién corre el riesgo de padecerla?

El Dr. Michele Petitto indicó que cualquier persona puede desarrollarla, pero algunas más que otras. Los individuos propensos a esto son:

-Los afroamericanos mayores de 40 años.

-Todas las personas mayores de 60 años, especialmente las que son de descendencia mexicana.

-Las personas con familiares que han padecido de esto.

¿Puede curarse y tratarse?

“No, no hay cura. La visión que se pierde por la enfermedad y no se puede recuperar; pero sí puede tratarse solo en la primera etapa donde el glaucoma con ángulo abierto comienza y por supuesto, se diagnostique a tiempo”.

¿Qué puedo hacer para proteger mi vista?

“Hay posibilidad de bajar la presión del ojo en las primeras etapas del glaucoma, esto puede detener el progreso de la enfermedad”, igualmente recomendó:

Asegúrese de tomar los medicamentos indicados por su oculista todos los días y de visitarlo más a menudo. Puede ayudar a proteger la visión de su familia y sus amigos que pueden correr riesgo, es decir, las personas de descendencia afroamericana mayores de 40 o las personas de 60 años, especialmente los procedentes mexicanos por sus rasgos, y aquellas con familiares que han tenido glaucoma, aconsejándoles que se realicen un examen completo de los ojos con dilatación de las pupilas, cada uno o dos años.

El Medicare cubre un examen anual completo de los ojos con dilatación de las pupilas para algunas personas con alto riesgo de desarrollar glaucoma. Estas personas incluyen aquellas con diabetes o una historia familiar con antecedentes, o incluso personas de descendencia afroamericana que sean mayores de 50 años.

Finalmente, el oftalmólogo Michele Petitto concluyó que es necesario recurrir a la Clínica de Ojos o cualquier otra institución para ser evaluado, así saber si se debe cumplir los exámenes apropiados que comprueben o descarten alguna posibilidad de padecer esto. Por su lado, agregó que un examen completo de los ojos con dilatación de las pupilas puede revelar otros factores de riesgo, por ejemplo, si tiene la presión del ojo elevada o si la cornea esta muy fina, o si el nervio óptico es anormal. También señaló que para algunas personas que tienen ciertas combinaciones de estos factores de riesgo, la medicina en forma de gotas para los ojos reduce casi un 30% del riesgo a desarrollarla; pero a pesar de las condiciones acerca de la escasez, aconsejó que es más factible la cirugía.

En cuanto a otras recomendaciones, no olvides que es importante mantener una vida saludable con alimentos cargados de nutrientes, al salir de casa proteger la vista con unos lentes oscuros o los apropiados para trabajar frente al computador.

