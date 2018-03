¡En fase de prueba! Sostén detectaría cáncer de mama

marzo 8, 2018 - 4:45 pm

Julián Ríos Cantú, un emprendedor mexicano de tan solo 18 años, inventó EVA, un sostén con biosensores que detecta los cambios de temperatura en los senos y alerta de un posible cáncer.

El invento está en fase de prueba. El equipo de su compañía, Higia, intenta sacarlo a la venta en 2019 con un costo aproximado de 120 dólares, informó la web chilena T13.

“Mi madre tuvo cáncer de mama en dos ocasiones. En la segunda vez, la mamografía no detectó un tumor en fase 3 y le tuvieron que hacer una doble mastectomía. Me di cuenta que los métodos de detección eran muy falibles y me dediqué a buscar otra solución”, contó el muchacho a BBC Mundo.

El sostén está diseñado para usarse una hora a la semana y no es un reemplazo a los estudios clínicos, sino que es “una profesionalización de la autoexploración”.

Agencias