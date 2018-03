En el Banco Central ayer cobré un cheque de pura poesía: “Amarte a vos” recital de Bitácora de Fuego

marzo 16, 2018 - 1:25 pm

Lamento mucho que usted no haya ido ayer al Banco Central de Venezuela subsede Maracaibo y entrado al Auditorio Gastón Parra Luzardo, subido las escaleritas de parquet del escenario, se hubiese sentado en las sillas plásticas para hacerse parte del elenco y la escenografía del recital poético “Amarte a vos” dirigido por Mariela López capaz de sincronizar canciones, versos, taconeos de flamenco, vidas fogosas, vidas estremecidas, vidas gritando, reclamando besos en ratos, piedad en otros, complicidad siempre.

Lamento que usted no escuchara y viera al tecladista, Jose Camacaro, guitarra eléctrica, Luisana Fuenmayor, guitarra acústica, Francisco Hernandez, percucionista Daniel Portillo, cuatro y voz Luis Miguel Flores, a Bis Drieux voz de mujer y amor, cantando como una caricia “Para quedarte” de El kanka, que usted se perdiese cuando la querida Emérita Mercado (Manona) y Dario Romero, cabellos plateados, se dijesen desgarrando emociones cuanto aman los poetas, tal vez un poco distantes para mi gusto porque esperé que las manos delicadas de Manona calmaran el temblor de la mano de Darío, porque para mi gusto, Darío debió marcar los labios de ella en su blanquísima camisa de trópico al lado izquierdo, justo sobre su corazón, porque debieron regalarse un beso, ese que reclama el poema, ese postergado en días pasados, en años vueltos solamente, únicamente memoria, recuerdos.

Lamento que usted no cobrara el cheque de poesía y se perdiera a Kharim Socorro con un chal rosa y embriagados dilemas, a Jazmín López, en medias negras de maya, descalza, seductora, sensual, mujer a la que enciende el verso y tocan por dentro las manos del autor, que se perdiera usted una de las más hermosas actuaciones de Javier Socorro hablándonos de un amor en construcción, sacando del bolsillo la cinta métri, el apagador Ticino, decirnos que “el tamaño si importa” que debe dejarse siempre una puerta abierta para entrar o salir, con María Teresa Martínez despreciar un “te quiero” para llevarse la puñalada final del desprecio, del abandono porque el amor no se desprecia y si lo haces no pasas “liso” ¡te va a joder!.

Lamento que no estuviera allí para ver a Juliet de La Cruz (La vampirita de Benedetti) sumergirse y sumergirnos en el mero corazón de Rubén Darío, que sintieran las plantas de sus pies el taconear de Sheyla Velásquez, verla describir pasión en unas caderas tormentosas bajo el traje de gitana, pensar que lleva el flamento en las venas porque se aprende una vez para no olvidarlo jamás como cuando aprendes a manejar bicicleta, ¡que vaina! no haya oído a Jassmin Calzadilla en “Un beso de esos” de Zenet, jugando con “los gorriones de su voz”, dejarnos en el suspenso de una nota venida del alma, imperdonable no encontrarse con el chico, Reinaldo Fernández crecido desde Benedetti para acá ahora enamorado de Reinibeth Barrios, contando de cuando surgió su amor por ella, conversarse los dos de como llevan en la cabeza tanta belleza de quererse.

Lamento no estuviera allí en tercera fila con David Acosta plantado impecable y regando de flores hechas palabras, en atinados volúmenes y silencios, ¡que usted no disfrutara como yo! a Yrseiili Domínguez, fortalecida en las tablas, saturada de García Lorca, abriendo las piernas en horqueta, haciéndole el amor a la quien se llevó al río creyendo que era mosuela, pero, tenía marido. Yrsieili hecha actriz hasta la médula. ¡Bravo muchacha!.

Mariela López va por un camino triunfante. Sus aliados: Bitácora de Fuero crecen, se superan una enormidad. Hay ahora mejor manejo del espacio, hay más fuerza en la voz para proyectarla. Así en participaciones donde se cruzan y se tejen los poemas vemos a actores formados y diestros como José Gregorio Molero luciendo la destreza de hechizarnos con un mover de manos, con una lágrima asomada.

Pero, la vida nos da muchas oportunidades. Si se lo perdió, si no fue porque le faltó “efectivo”, porque no pasó el bus o la chirrinchera, tiene una nueva oportunidad este próximo 21 de marzo en el Lía Bermúdez donde la poesía le espera sin resentimientos, le espera con brazos amorosos, con ansias enormes de contarte lo maravillos y profundo que puede ser “Amarte a voz”.

Petición: a los poetas que leen en sus obras pongan un esfuerzo para aprender el poema. Me gustaría verles las manos libres y que mis ojos se encuentren con los suyos iluminados de amor.

JC