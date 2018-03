Empresas de la F1 serán promotoras de la nueva Fórmula 3 que se estrena en 2019

marzo 9, 2018 - 7:53 pm

El grupo de empresas de la Fórmula 1 ha sido seleccionado por el Consejo Mundial de la FIA, reunido este viernes en Ginebra, como promotor del nuevo Campeonato de Fórmula 3, que comenzará a disputarse en 2019.

El nuevo campeonato internacional de F3 se disputará con un coche completamente nuevo, con proveedores únicos de chasis, motores y neumáticos que serán seleccionados por la FIA en colaboración con la Formula 1.

El objetivo es ayudar a los jóvenes pilotos para que se abren camino.

El certamen tendrá una parrilla máxima de 30 coches y se tendrá nuevo o diez citas con dos carreras en cada una.

