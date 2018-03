¡Empezó su fiesta! Josef Martínez marca su primer gol de la temporada con el Atlanta United (+Video)

marzo 11, 2018 - 4:53 pm

El venezolano Josef Martínez no perdió demasiado tiempo para empezar a romper las redes en la Major League Soccer (MLS).

El atacante valenciano marcó este domingo su primer gol de la temporada 2018 con e Atlanta United, en el partido que mide al conjunto de Georgia ante el D.C United del también criollo Junior Moreno.

Apenas en el segundo partido de la campaña, el primero en el Mercedes-Benz Stadium, Josef agitó las redes. El valenciano finalizó con una puntapié letal una gran jugada colectiva de los georgianos (24′).

El argentino Tito Villalba filtró, por derecha, un exquisito balón a Josef que solo la empujó para celebrar su primera diana y poner de pie a los fanáticos de Atlanta.

Para Josef Martínez es su segunda temporada en la MLS y su vigésimo gol en el campeonato estadounidense tras batir las redes en 19 oportunidades en su primera campaña con el Atlanta United.

He’s back.@josefmartinez17 picks up where he left off in @MBStadium 😎 pic.twitter.com/BDniwQPv1w

— Atlanta United FC (@ATLUTD) 11 de marzo de 2018