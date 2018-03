El zuliano Yonny Chirinos apunta a ser el primer venezolano que debute en 2018 en las Grandes Ligas

marzo 28, 2018 - 10:34 pm

El lanzador zuliano Yonny Chirinos podría convertirse este jueves en el venezolano 379 que debute en las Grandes Ligas. El derecho se ganó un puesto en el bullpen de los Rays de Tampa Bay tras una brillante actuación en la pretemporada.

El nativo de Bachaquero, de 24 años, registro dos victorias y una derrota en los entrenamientos primaverales, con efectividad de 4.15 en 17.1 entradas, con 15 ponches y cinco boletos. “Le doy las gracias a Dios por darme el chance de quedarme en las Grandes Ligas”, indicó el zuliano tras conocer la noticia que hizo el equipo. Fue una experiencia bastante buena porque me enfrenté a bateadores como J.D. Martínez, Giancarlo Stanton y Xander Bogaerts”,agregó.

El diestro de los Bravos de Margarita no participó la última temporada en la LVBP, para llegar con el brazo descansado para el Spring Training, donde se subió en la lomita en nueve juegos en la Liga de la Toronja.

Chirinos dividió 2017 entre Doble A y Triple A con 27 presentaciones y una efectividad de 2.73. El venezolano confirmó que será utilizado como relevista largo en un inicio y luego podría asumir el quinto puesto en la rotación de los Rays, cuando el timonel Cash decida utilizar un cuerpo de iniciadores de cinco brazos.

Listo para la “Gran Carpa”

“Cuando me toque debutar en Grandes Ligas será algo indescriptible, pero en Dios confío para poder hacer un buen debut. Toca esperar, no tengo ansiedad y no estoy apurado, solo pienso en hacer mi trabajo”, sentenció Yonny, quien fue felicitado por el departamento de prensa de los acuáticos a través de sus cuentas en las redes sociales. “Estamos ansiosos de ver lo que puedes hacer”, decía el tuit de congratulación.

El zuliano Gabriel Moya con los Mellizos fue el último criollo que se estrenó como grandeliga la pasada temporada, y en este nueva campaña podría debutar otro pelotero nativo de la región del “Relampago del Catatumbo” con Yonny Chirinos con Tampa Bay, que enfrenta este jueves a Medias Rojas en Fenway Park.

