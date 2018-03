El toletero Aaron Judge no participará más en el Derby de Jonrones

marzo 8, 2018 - 4:12 pm

Tras ganar el Derby de Jonrones del año en Miami, el toletero de los New York Yankees, Aaron Judge, se “inclina” por no volver a competir en el evento.

“Uno y ya. Campeón del Derby de Jonrones”, dijo Judge a reporteros el jueves por la mañana. “Fue una experiencia agradable. Lo disfruté todo, pero no creo realmente necesitar volver a ir y hacer todo de nuevo”.

Judge admitió que hay posibilidad de que cambie de idea conforme se acerque la pausa del Juego de Estrellas de este año.

Aaron Judge solo quiere batear en la temporada regular

El actual Novato del Año de la Liga Americana, Aaron Judge, y campeón de jonrones en ese circuito reiteró a los reporteros su deseo de mantenerse al margen de cualquier torneo de cuadrangulares en el futuro, en relación a un comentario que hizo en el podcast de Players Tribune que fue publicado el miércoles.

“Creo que con uno basta”, dijo Judge a los conductores del podcast, CC Sabathia y Ryan Ruocco sobre aparecer en el evento de media temporada.

El jueves, Judge no dio razones para explicar su decisión, además de decir que era una cuestión personal.

El gerente general de los Yankees, Brian Cashman, sólo dijo, “Mi trabajo es conseguir el mayor números de candidatos al Derby de Jonrones que pueda. Cómo se resuelva eso…”, antes de alejarse de los micrófonos.

Justo después de ganar el Derby del año pasado, Judge cayó en un notable bache en su bateo. Su promedio bajó hasta .185 con sólo tres cuadrangulares en agosto y se reencontró con su swing en las últimas cinco semanas del calendario regular, al batear para .311 con 15 vuelacercas y 32 carreras impulsadas.

Judge terminó la temporada regular como líder en jonrones de la Americana con 52.

Cuestionado si su slump luego del Derby tuvo impacto en su decisión para evadir el evento, Judge dijo que no.

“Para nada. Es la menor de mis preocupaciones. Sé que todos hablan de cómo el Derby provocará eso, pero no tuvo efecto en mí”, indicó Judge.

“El Derby ni siquiera me provocó mucho cansancio, para ser honesto. Fue como tomar una práctica de bateo. No fue nada que me desgastara. No intentaba hacer swing al 110 por ciento. Hice swings a un normal 80-90 por ciento, sólo intentaba hacer contacto”, agregó.

Judge rechazó responder una pregunta sobre la especulación de que una lesión en el hombro izquierdo que requirió cirugía en el receso de temporada haya aparecido por su participación en el Derby de Jonrones.

Tras decirle a ESPN hace dos semanas que no pensaba que el hombro se sintiera al 100 por ciento para el Día Inaugural, Judge señaló el jueves que el hombro estaba progresando.

“Vamos en buen camino. Me siento bien, el hombro se ha sentido bien”, dijo Aaron Judge. “Cuando llegué al campamento de primavera, aún había algo de dolor”, indicó el toletero. “Pero, las últimas dos semanas, especialmente la última, ya no hay dolor. Se siente grandioso. Sólo intento mantenerme así y preparándome para la temporada”.

ESPN / Noticia al Día