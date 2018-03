El Real Madrid visita Gran Canaria para medirse a UD Las Palmas

marzo 30, 2018 - 10:46 am

Vuelve la acción de las principales ligas del fútbol europeo y el Real Madrid visita este sábado el Estadio Gran Canaria para medirse a la Unión Deportiva Las Palmas en un encuentro correspondiente a la jornada 30 de La Liga Santander.

El cuadro merengue parte como favorito debido al potencial colectivo y ofensivo que posee, el cual se mantiene intacto aun cuando el técnico Zidane utilice a los suplentes o a los titulares. Por ello, y así la visita no pelee por ganar el campeonato, su victoria se paga a una cuota de – 400.

Con la tranquilidad del Real Madrid victorioso

El Real Madrid llega tranquilo a este duelo tras aplastar 6-3 a Girona como local y sumar 60 puntos en la tabla general. El equipo merengue ha ganado 3 partidos seguidos y su principal meta en lo que resta del torneo local será dar alcance al Atlético de Madrid en la segunda posición de la tabla manteniendo a la vez el buen momento de forma para afrontar sus compromisos por UEFA Champions League.

La casa blanca no podrá contar para este partido con Dani Carvajal, sancionado, y además tendrá la baja de Achraf, que se ha lesionado, lo que invita a pensar que Nacho será el ocupante del carril diestro blanco. No será ésta la única novedad en el once, ya que, con la eliminatoria ante la Juventus en el frente, el técnico gal0 podría planear más rotaciones en su alineación. Para las diferentes casas de apuestas deportivas un empate en este encuentro entre Las Palmas y Real Madrid parece poco probable y que ocurra se paga a una cuota de + 500.

La Union Deportiva Las Palmas viene de igualar 1-1 ante Deportivo la Coruña como visitante y llegó a 21 unidades en lo que va de torneo. Actualmente ocupan la décimo octava posición de la tabla y se encuentran a 6 puntos del Levante que ocupa la casilla que representa evitar el descenso a la segunda división. Jugando en el Gran Canaria, La Unión Deportiva acumula 4 triunfos, 2 empates y 8 derrotas.

El equipo dirigido por Paco Jémez tendrá las bajas para este partido de Pedro Bigas y Peñalba, ambos lesionados, además, Emenike y Etebo serán duda hasta última hora ya que el primero no ha encontrado aún su mejor estado físico y el segundo ha retrasado su vuelta a la isla tras el parón de selecciones y podría llegar muy justo para el partido.

Los canarios no son favoritos para imponerse en este encuentro sobre el Real Madrid y que lo consigan se paga a una cuota de + 900.

Alineaciones Probables

Las Palmas: Chichizola; Míchel, Ximo Navarro, Gálvez, Aguirregaray; Javi Castellano, Vicente Gómez, Halilovic, Tana, Momo; Calleri.

Real Madrid: Keylor; Nacho, Ramos, Varane, Theo; Casemiro, Kovacic, Modric, Isco; Bale y Benzema.

