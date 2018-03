El maestro Abreu es un prócer del alma con una mente brillante que dejó un legado inimaginable: Huáscar Barradas (Exclusiva NAD)

marzo 24, 2018 - 10:00 pm

El reconocido flautista, Huáscar Barradas lamentó la desaparición física del maestro del Sistema de Orquestas, José Antonio Abreu y resaltó que este embajador de la música dejó un gran legado inimaginable que traspasó las fronteras.

“Lo recuerdo como un ser extraordinario, un prócer del alma; sin duda, una mente brillante de la cultura y la música. Fue un líder con una habilidad e inteligencia poco común. Todos quedamos marcados por su estilo”, manifestó Barradas, durante una llamada telefónica con Noticia al Día.

Agregó que el maestro Abreu fue un hombre con una disciplina a flor de piel, fuerte de carácter, pero con mucha determinación. “Sus discursos en momentos de crisis nos tocaba el corazón. Tenía estupenda facilidad para convencer”, expresó el flautista.

El músico reveló que a sus 11 años conoció al maestro Abreu, cuando vino a Maracaibo a supervisar la fundación del Sistema de Orquestas, en esta ciudad. “Yo tocaba, tocaba y tocaba… mientras él me miraba… Luego me mandó a llamar y le dijo a los presentes ¿Qué vamos hacer con este niño? Uno a esa edad no lo entiende, pero ya de adulto es otra cosa”.

Finalmente, ratificó que Abreu, hombre de mente brillante y creador del Sistema de Orquestas en Venezuela, es un ilustre del alma que quedará plasmado en la historia del país.

Noticia al Día