El hombre mas sucio del mundo tiene 60 años sin bañarse y fuma cagarrutas de animales

marzo 14, 2018 - 1:20 pm

La periodista Javiera Irarrázaval nos presenta está impactante historia en el portal Upsocl.

Lo llaman “El hombre más sucio del mundo”.

Después de vivir varias decepciones y tener diversos problemas emocionales en su juventud, decidió alejarse del mundo que estaba acostumbrado a vivir y vive como un ermitaño. Al tomar la decisión del cambiar el rumbo de las cosas, tal como explica Daily Mail se mudó a la villa Dejgah, en Irán; esta es la historia de Amou Haji.

Si se preguntan por qué le hablaremos de este hombre, es porque no sabes que lleva 60 años sin que el agua toque su cuerpo: 6 décadas sin darse un baño: es conocido como “El hombre más sucio del mundo”.

Te presento a Amou Haji

Amou Haji tiene 80 años y vive lejos de las urbes de Irán en villa Deigah y no se ha bañado en 60 años.

Así relata Tehran Times, el medio que conversó con este hombre, la vida que lleva:

“En lugar de tener un patio en su casa, tiene todo el horizonte ante él. No tiene miedo de que le roben por la noche, pues no tiene ninguna posesión. Se siente muy feliz a pesar de no tener posesiones y tal vez eso sea el motivo de su alegría”.

Se alimenta de carne podrida de animales muertos; su favorito es el de puerco espines.

Asimismo, come piel de armadillo, toma 5 litros de agua diaria e intenta no cortarse el cabello: lo quema usando la fogata que lo calienta en las noches.

Eso sí, cuando quiere lucir mejor, utiliza espejos de carros para ver su rostro.

Su hogar es una barraca y cuando quiere dormir, se echa en un agujero en la tierra, o en una cabaña que la gente que vive cerca, le construyó.

¿Ves que tiene una pipa en la mano? No está llena de tabaco.

Lo que fuma es heces de animales, aunque de vez en cuando, le gusta prender un cigarro. No es raro verlo con un casco, mismo que ocupa para no sentir frío.

Nos hemos puesto en contacto con Tehran Times para saber más información de Amou, pero hasta la publicación de este artículo, no hemos recibido una respuesta.

Upsocl