El accidente de Bottas en la Q3: Sancionado con cinco puestos de retraso en la parrilla (+Video)

marzo 24, 2018 - 1:51 pm

El finlandés Valtteri Bottas (Mercedes), que deberá sustituir la caja de cambios de su monoplaza luego de su accidente en la sesión de clasificación, será sancionado con cinco puestos de retraso en la parrilla de salida del Gran Premio de Australia de Fórmula Uno, el domingo.

La propia escudería Mercedes fue la encargada de dar a conocer la sanción del piloto finlandés, que se estrelló contra un muro al inicio de la Q3.

Después de perder el control de su Mercedes en el húmedo asfalto del circuito de Albert Park, Bottas chocó contra el muro en la curva N.2, sufriendo daños en el alerón trasero y en la suspensión derecha.

El piloto finlandés pudo salir ileso de su monoplaza.

La parrilla de salida definitiva se hará oficial el domingo por la Federación Internacional del Automóvil (FIA).

Así pues, y a falta de otras posibles sanciones, Bottas saldrá desde el puesto 15º, en la octava línea de la parrilla.

While @LewisHamilton stormed to pole in Melbourne, things didn’t quite go to plan for his @MercedesAMGF1 teammate… 🙈 💥#AusGP #F1 pic.twitter.com/7V8jZapP6b

— Formula 1 (@F1) 24 de marzo de 2018