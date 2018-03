Eduardo Rodríguez se recupera de la rodilla y lanzará en Ligas Menores

marzo 15, 2018 - 5:02 pm

Ahora que ha recuperado la fuerza en la rodilla derecha, el abridor venezolano de los Medias Rojas, Eduardo Rodríguez, ha avanzado notablemente en su recuperación de una cirugía y lanzará en un juego de Ligas Menores el próximo miércoles.

Aquella fue la fecha que fijó el coach de pitcheo Dana LeVangie después de una alentadora práctica de bateo en la que Rodríguez tiró tres entradas.

“Se notó que confiaba en su rodilla y ahora está aumentando el volumen de trabajo con el ritmo de un juego, fue un buen día”, explicó LeVangie. “Por fin puede confiar en su pitcheo. Por fin puede confiar en su rodilla. Tiene una mentalidad diferente ahora”.

Aunque Rodríguez probablemente no tiene el suficiente tiempo en el calendario para estar listo para el arranque de la campaña, es más importante el hecho de que se encuentra completamente en salud por primera vez en varios años. Ahora es sólo cuestión de que aumente su volumen de trabajo.

“Me fue muy bien”, dijo Rodríguez sobre su presentación en las prácticas de bateo. “Solamente trabajé en mi mecánica. No me preocupé por la rodilla. Sólo quería aumentar la fuerza en mi hombro. Me sentí muy bien en esas tres entradas”.

Las Mayores