Dramático video de la dama de compañía maracucha antes de ser asesinada en México revela identidad del asesino

marzo 21, 2018 - 12:52 pm

Kenni fue asesinada el 25 de febrero de este año. La hallaron tirada en una calle, frente a una escuela. Su cuerpo presentaba golpes y signos de tortura. Le echaron ácido a su rostro. Le cubrieron la cabeza con una bolsa plástica y cinta adhesiva.

Ella sabía que la iban a asesinar, había recibido amenazas. Cuatro meses antes de su muerte grabó videos y audios en los que reveló el nombre de su presunto asesino, y explicó las razones por las que éste quería matarla. Kenni Mireya Finol Finol quería ser una modelo famosa.

Por sus ojos verdes y sus delicadas facciones, a Kenni le decían La Muñequita de Vitrina. Era rubia y soñaba ser “como Paris Hilton”, dicen sus amigas.

Sus posibilidades económicas eran limitadas; dejó sus estudios universitarios en comunicación social y la necesidad la llevó a emigrar de un barrio de Maracaibo, Venezuela, a la Ciudad de México.

Buscó una oportunidad de tener ingresos y ayudar a su familia. En 2015 llegó a México y comenzó a anunciarse en la página zonadivas.com; se convirtió en escort. Se puso implantes de seno y en fotos mostraba su cuerpo.

El costo de los servicios de compañía que se anuncian en ese portal va de los 2 mil a los 5 mil pesos por hora. Con el dinero de su trabajo, Kenni pagaba sus gastos personales y salía de fiesta, pero también le mandaba dinero a su madre o regresaba unos días a Venezuela.

Kenni había crecido en un barrio marcado por la pobreza y la delincuencia. A ella le gustaban “los malandros, los raterillos”, pero los sicarios no, esos le daban miedo, dicen sus conocidos.

“Se crió con eso y es algo que nadie le podía quitar, ni su mamá”, comentan sobre ella.

En la Ciudad de México, le gustaba caminar por Tepito. Buscaba en otro barrio, en otra ciudad y distinto país, algo que le recordara a su hogar. Desafortunadamente se encontró con la persona que al final le arrebató la vida.

Lo conoció en una fiesta y resultó ser un integrante del grupo criminal conocido como La Unión Tepito: Brayan Mauricio González, alias El Pozole. En abril de 2017, Kenni publicó en redes sociales sobre su relación con él.

El Pozole o El Brayan es uno de los sicarios del grupo criminal que lidera El Betito. La Unión Tepito es acusada de extorsión, secuestro, venta de droga y cobro de derecho de piso. Aunque inició en el barrio bravo, en la delegación Cuauhtémoc, con el paso de los años extendió sus actividades delictivas a Benito Juárez, Venustiano Carranza, Cuajimalpa y Gustavo A. Madero.

A finales de septiembre, la relación de Kenni con El Brayan terminó.

Ella contaba que aquel hombre estaba loco. “Para hacer sólo la maldad, él mata por hobby, ni porque le paguen. Viví con él y varias veces mató por nada en mi cara”, dijo Kenni sobre El Pozole.

Concluida la relación, el delincuente siguió buscando a Kenni, le ordenó alejarse del sexoservicio. Después la amenazó de muerte si ella no se iba del país. “Me decía: ‘maldita, te voy a matar’. Como yo viví con él, él ya quiere que me vaya de México y que ya no putee más”. Kenni pensó que las amenazas terminarían cuando su ex pareja inició una relación con otra chica de ZonaDivas.

Pero, según recuerda Kenni, ocurrió lo contrario: en octubre pasado El Pozole hizo que su nueva novia, y una de las amigas de ésta, Karen Ailen Grodzniski, vigilara los pasos de la joven venezolana. “Ellas se mantienen pendientes de si yo me publico, para decírselo al tipo, porque el tipo está saliendo con la rubia y cualquier cosa, el tipo viene y me azota”.

Dos meses más tarde, el 27 de diciembre de 2017, encontraron el cuerpo de Karen con una herida de bala en la cabeza en el Hotel y Villas Pasadena, ubicado en Avenida Revolución.

Kenni cuenta que, en una reunión donde El Pozole se encontraba, escuchó a éste decir que planeaba extorsionar a Karen, su compañera argentina de la página ZonaDivas.

Kenni sabía quién era el asesino. Días antes ella había escuchado aquella conversación y le advirtió a Karen: “Yo le dije: mana, no te puedo hablar muy claro porque yo me meto en un lío, pero mana, no te confíes de nadie. Hacerme caso”. Cuando supo que a Karen la habían matado, dijo con certeza en sus conversaciones: “No fue un cliente…”

Yahoo-Noticias