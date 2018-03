Dos mundos y una desaparición: El misterioso caso de la estudiante

marzo 19, 2018 - 4:29 pm

María Gracia Reyes San Juan, la joven de 18 años estudiantes de Artes Plásticas en LUZ, quien desde el primero de marzo de este año desapareció sin dejar rastro, vivía prácticamente en dos mundos diferentes, el de su entorno familiar en San Francisco y el de sus compañeros de estudios en la universidad.

Su madre, Yudith San Juan y sus siete hermanos, no conocía a sus nuevos compañeros y amigos que hizo a lo largo de los cuatro semestres que había cursado en la universidad e igualmente estos no sabían del entorno familiar y amistades de María Gracia.

La joven estudiante parecía no tener la misma libertad en el seno de su hogar ubicado en la calle 98 del barrio Estrella del Lago en San Francisco que en el alma mater. En la primera tenía a su madre – al parecer sobreprotectora- que le limitaba sus salidas a fiestas. “Mi mama la cuidaba mucho. María Gracia era un poco cerrada porque le tenía un poco de temor a nuestra madre. A veces la castigaba cuando se portaba mal…cuando quería ir una fiesta y ella no la dejaba. En ocasiones no la dejaba salir de la casa. Mi mama la protegía mucho”, reveló Key Torres, uno de sus hermanos.

Todos quienes la conocen coincidieron al describir la manera de ser de María Gracia. Es catalogada como una joven tímida, tranquila, sin novio…generalmente salía de su casa a la universidad. Esa era su rutina. Al menos tres veces a la semana hacia una escala en el centro de Maracaibo, a ver a su padre cerca de la UNIR, donde repara calzados.

Profesores y compañeros de clase la describieron de igual manera. “Es bastante juiciosa. Al principio, recién ingresada a la escuela de Artes Plásticas, era un poco tímida pero luego se fue soltando. No es una de esas muchachas que se pudiera decir alborotada; cuando tocábamos el tema referente al sexo se ruborizaba”, comentó Sergio garrido, uno de sus nuevos amigos en LUZ.

“María Gracia no es una muchacha lanzada…es muy tranquila y centrada en sus cosas”, dijo otro de sus compañeros de estudios.

El primero de marzo la vieron por última vez. Según algunos estudiantes la vieron salir del comedor de LUZ hacia el casco central. Iría a una entrevista de trabajo, supuestamente con unas personas de origen árabe y no supieron más de ella. Al día siguiente se prendieron las alarmas y no pasaron muchas horas para que se manejara la posibilidad de un rapto con perversos fines.

Yudith San Juan y dos de sus hijos, indicaron esta mañana que ese mismo día que María Gracia no llegó a su casa, no la llamaron por su teléfono inteligente. Lo hicieron al siguiente día pero repicaba y no atendía. De esa manera estuvo tres días hasta que fue desconectado o apagado.

Nataly Torres, una de sus hermanas, con la quien tiene más confianza, según su madre, fue quien comenzó a recorrer diferentes sectores de la San Francisco y Maracaibo para hallarla. Ante la infructuosa búsqueda y viendo que pasaba el tiempo desaparecida, acudió junto a otros de sus parientes al CICPC. La Brigada Antiextorsión y Secuestro de esa policía científica inició una investigación. La progenitora de la desaparecida aseveró que según información que obtuvo uno de sus hijos, la habían visto por el sector El Pinar. Allí y en otras zonas de la ciudad, como los Haticos, habría acudido el Cicpc sin obtener resultados.

Pudiera estar los investigadores del CICPV ante un secuestro por parte de delincuentes dedicados al rapto de jovencitas atractivas para ser explotadas sexualmente en otro país o ante una desaparición espontánea. Tampoco descartan que esta pudo haber huido ante una pequeña falta cometida que su madre no toleraría por su estricta forma de ser.

Los hombres de la brigada contra secuestro del CICPC continúan recabando información y entrevistando a familiares y amigos de la víctima, creen que esta se mantiene con vida y pesquisas algunos teléfonos, incluyendo el de ella, para tratar de dar con el sitio donde se encuentre.

