Djokovic aprueba el proyecto de Piqué en la Copa Davis

marzo 2, 2018 - 10:29 pm

Novak Djokovic ha declarado que no está realizando ningún negocio con Gerard Piqué, defensa del FC Barcelona, quien ha presentado el nuevo proyecto de competición del tenis mundial, alternativo a la Copa Davis.

“Nole”, en una entrevista concedida al diario francés ‘Le Parisien’, se muestra muy sorprendido de que le hayan relacionado con este proyecto de Gerard Piqué de crear una Copa del Mundo de tenis.

“Me sorprendió leer que estaba asociado al proyecto de Piqué. No estoy detrás de nada de eso ni soy parte del grupo de beneficiarios”, ha querido esclarecer Novak Djokovic en esta entrevista. En este sentido, el tenista serbio ha recalcado que “no estoy haciendo ningún tipo de negocio con él ni con sus socios. Yo, como Presidente del consejo de jugadores y como amante de este deporte, intento ayudar. Hace ya un año y medio desde que vi a Piqué por los torneos con sus socios intentando hacer el esfuerzo de sacar este proyecto y yo sólo intenté estar disponible para hablar”.

Djokovic reconoció que quizás por el hecho de ser el presidente del consejo de jugadores sus contactos con Gerard Piqué habían sido frecuentes, pero también insistió en que eso no significa que esté detrás del central barcelonista. “No tengo ningún interés específico en este asunto. No me beneficio en nada”, apuntó Djokovic.

Pese a ello, se mostró muy favorable al proyecto de Piqué y su Copa del Mundo del tenis. “Creo que el nuevo formato será más atractivo para todo el mundo; los patrocinadores, medios y aficionados”, reconoció Djokovic, quien avanzó que “en Indian Wells está prevista otra reunión del consejo de jugadores y ahí podremos conocer la opinión del resto de jugadores. Yo creo que, sinceramente, reunir a los mejores del mundo en un sólo evento por países durante siete o diez días es una idea fenomenal”.

Agencias