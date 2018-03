“Ámbar, el color de una familia perfecta” regresará a las carteleras de cine

marzo 13, 2018 - 3:05 pm

Con la dirección de la zuliana María José Aular, la película “Ámbar, el color de una familia perfecta”, podría regresar próximamente a las carteleras cinematográficas del país.

La cinta estará en el Festival de Cine Venezolano, a efectuarse del tres al siete de junio, además se planea la proyección a través de los canales de televisión por cable.

“Es posible que muchas películas venezolanas vuelvan a estar en cartelera por las deficiencias en temas como el de los apagones. Estamos en conversaciones para que se vea nuevamente en el cine y también para que se proyecte en la televisión por cable”, expresó Aular en entrevista con el periodista Josué Carrillo, durante el Programa Pa´ lo Hondo, transmitido durante la tarde de este martes por Aventura TV.

El filme, que se refiere a las relaciones homosexuales, tiene escenas grabadas en Maracaibo. Con la idea original del guionista José Gregorio Hernández, muestra la necesidad de inclusión, igualdad, tolerancia y sobre todo, la importancia de no discriminar, partiendo como base en la familia.

La película cuenta con la participación de la reconocida actriz Caridad Canelón, quien interpreta a una madre que pasa por el proceso de aceptar la homosexualidad de su hijo.

“La película no tiene el lenguaje típico del cine venezolano. Se trató de cuidar el lenguaje. No hay desnudos. Es apta para menores desde los 14 años. Dura media hora”, dijo la directora zuliana, quien agregó que “tratamos de hacerlo tan universal que no se distingue que fue grabada en Maracaibo”.

Noticia al Día