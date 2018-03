Dialogo sobre ayuda a animales de zoológicos de Venezuela traerá buenos resultados

marzo 14, 2018 - 9:24 am

“Estoy muy optimista y creo que las conversaciones con el gobierno van por buen camino”

El actor mexicano, activista y protector de los animales, Raúl Juliá Levy, en entrevista exclusiva para Noticia al Día, manifestó que las conversaciones que ha sostenido con el gobierno de Venezuela, de manera indirecta, a través de Asodepa y otras organizaciones, para, por medio de su fundación, ayudar a los animales de los zoológicos y parques nacionales del país, van por buen camino. Indicó estar muy optimista, ya que cree que este dialogo traerá buenos resultados.

“La situación va más allá de los zoológicos, también están los acuarios de Venezuela, a los que quisiera apoyar. Queremos trabajar con el gobierno venezolano y hacer planes emergentes para proveer algunas atenciones a las especies. Eso es lo que yo quiero y busco”, afirmó Juliá Levy.

Resaltó que su fundación es sin fines de lucros ni políticos y que la finalidad de trabajar con el gobierno venezolano es para ayudar a los animales, puesto que siente un profundo interés por este tema. De igual manera, acotó que tiene escasas dos semanas tratando el asunto con los voceros, pero todavía no ha recibido respuesta, de forma directa, por parte de las autoridades del país.

“No se han comunicado conmigo todavía, me imagino que la agenda del presidente y el gobernador están muy apretadas, es normal que ellos estén muy ocupados, pero sé que vamos a lograr mucho”, dijo.

Traslado de los animales

El activista explicó que de concretarse la aceptación de la ayuda de parte de su fundación, el mismo en persona vendría a buscar a los animales y se los llevaría por carretera o avión, dependiendo de las condiciones de salud en las que se encuentren. “Algunos animales enfermos no pueden viajar por carretera, sino por avión, pero se tienen que tomar previsiones, ya que algunos no se pueden sedar por la altura. Tendríamos que llevar un equipo de veterinarios con nosotros para estos fines. Así se maneja la cosa, ya lo he hecho en otras ocasiones”, afirmó.

A donde irían

Explicó que hace tres años vivió una experiencia similar, cuando en México se puso en marcha una ley que prohibía a los circos la tenencia de animales. La Fundación Raúl Juliá Levy los rescató y los llevó a varios parques nacionales de América, Europa y África.

“Hay muchas organizaciones en el mundo que han demostrado un profundo interés; el Parque Nacional de Kenia, la Reserva Natural de África del Sur, entre otros que podrían tener a los animales venezolanos. Sin embargo, No tenemos nada precisado aún en el plan de trabajo, pero de llegar ese punto, lo anunciaremos”, manifestó.

La labor de Asodepa

El también actor culminó sus palabras, expresando sentir un profundo respeto y admiración por las mujeres que dirigen Asodepa en Venezuela. “Estas mujeres para mí son héroes, no sé cómo hacen tantos milagros, por eso siento un profundo respeto hacia ellas y por la labor que hacen. Sé que caí en buenas manos y me siento afortunado de estar trabajando a su lado. Hay un problema muy triste en Venezuela, los perritos, es un tema que me duele aún más, pero todavía no podemos adelantar nada”, concluyó Juliá Levy”.

Haroldo Manzanilla/@manzanillah

Noticia al Día