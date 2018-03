Día mundial de la poesía: “Manifestación de la belleza o estética por medio de la palabra”

marzo 21, 2018 - 5:10 am

Un 21 de marzo fue proclamado el día mundial de la poesía por parte de la UNESCO en 1999, apoyando la diversidad lingüística, y la creatividad de cada ser humano.

La poesía es una expresión de belleza, arte, a través de verso o prosa. La capacidad de amar los recitales, las manifestaciones artísticas, la belleza inexplicable de lo que nos rodea y lograr un hermoso verso que llegue al alma de cada persona.

Hoy se rinde honor a la poesía, porque contribuye a la expansión de la sociedad por ser una forma de comunicación cultural, dando a entender que la poesía tiene el dominio de comunicar la identidad de los pueblos.

Muere lentamente quien no cambia de vida cuando está insatisfecho con su trabajo o su amor,

Quien no arriesga lo seguro por lo incierto

para ir detrás de un sueño,

quien no se permite al menos una vez en la vida huir de los consejos sensatos…

¡Vive hoy! – ¡Haz hoy!

¡Ariesga hoy!

¡No te dejes morir lentamente!

¡No te olvides de ser feliz!

Pablo Neruda

Ilustración/Jairo García

Noticia al día