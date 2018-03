DEFENSORES DE TIRSO MELEÁN exigen a USA garantizar su segurida

marzo 19, 2018 - 7:38 pm

Tras los temerarios y falsos señalamientos hechos por funcionarios de seguridad corruptos en contra de Tirso Antonio Meleán Castellano sobre su participación en actividades delictivas en Venezuela, existe toda una gigantesca maquinaria policial y judicial contaminada, que pretende, desde hace al menos doce años, ejecutarlo, aseguraron sus abogados defensores, Freddy Ferrer Medina y Joel López, en visita a Noticia al Día.

Explicaron que el pasado 14 de marzo en horas de la noche, Tirso Meleán fue detenido en un establecimiento de comida rápida en MacAllen, una pequeña localidad fronteriza del estado de Texas que colinda con Reinosa, ciudad del estado de Tamaulipas, Mexico.

La detención de Meleán Castellano se debió a una presunta infracción de normas en territorio norteamericano y fue practicada por órganos de seguridad federal, entre estos la Immigration And Customs Enforcement, ICE, quien está siendo asistida por juristas de esa localidad a fin de desvirtuar los hechos que motivaron su aprehensión, dijeron los declarantes.

Los profesionales del derecho manifestaron también su preocupación por lo que ha sido un constante acoso a su defendido sin existir ni un solo elemento de convicción bien sea jurídico o científico que lo comprometan con algún hecho punible. “Tirso Meleán no es un criminal ni ha cometido delitos que puedan merecer tan grosero calificativo difundidos por medios de comunicación tras la irresponsable declaración de jefes policiales corruptos que han pretendido sembrarle acciones delictivas con un marcado ingrediente político para justificar su detención y posterior asesinato”, aseguró su defensa.

Según estos reconocidos abogados, esa persecución se inició desde el año 2005 luego de un impasse que sostuviera el productor agropecuario Antonio Meleán Vergel, padre de Tirso, con el entonces alcalde de Maracaibo, el politólogo Gian Carlos Di Martino, militante del Partido Socialista Unido de Venezuela que ha gobernado a Venezuela los últimos 19 años. “Ese impasse se profundizo a tal punto que terminó no sólo con el cobarde asesinato de Don Antonio Meleán, sino de decenas de integrantes de su familia, hasta el punto que este ilegitimo representante del gobierno satanizó a los Meleán Castellano e hizo que esta próspera familia ganadera zuliana saliera del territorio venezolano a otros países para resguardar sus integridades físicas”.

Ante lo que consideraron uno de los más feroces ataques a la familia Meleán Castellanos por parte de un musculoso gobierno parapolicial, exaltaron su gran preocupación ante el gobierno de los Estados Unidos, considerado como respetuoso, cumplidor y garante de los acuerdos, pactos y tratados internacionales, suscritos por esa gran nación con todos los países del mundo, relacionados con la protección y seguridad de los Derechos Humanos Universales. “El gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica debe garantizar la integridad física y la vida de Tirso Meleán y debe entender que deportarlo de USA a Venezuela sería sentenciarlo a muerte pues este se ha convertido en un objetivo prácticamente militar del gobierno venezolano”, aseveraron con suma preocupación los juristas Ferrer y López.

No tienen duda que en contra de su defendido se ha gestado una gran mentira que a su vez se ha propagado por diferentes medios de comunicación masiva. La prensa ha sustentado la información basada en declaraciones de jefes policiales criminales del gobierno venezolano. “A Tirso lo han señalado de una gama de delitos cuando en verdad sólo tiene una orden judicial en su contra emanada del Tribunal Séptimo de Control del Circuito Penal del estado Zulia, Venezuela, en la causa penal 7C-21.346-11 con número de asunto principal VB11-P-2011-000132 y que conoce actualmente la Fiscalía 11 del Ministerio Público de la referida jurisdicción. Detallaron que esa investigación fiscal 24F11-567.890-2011, evidencia que el Ministerio Público precalificó la presunta participación criminosa de Tirso Meleán como “autor intelectual” del abominable homicidio cometido contra Hugo Morales y Karen Blanco, crimen ocurrido el pasado 31 de mayo de 2011 en el restaurante “Sicilia”, ubicado en la calle Cecilio Acosta de Maracaibo.

“Ese hecho delictivo fue condenado y rechazado por Tirso Meleán, por la sociedad y la defensa técnica. De manera que Tirso Meleán no es requerido por la autoridad judicial venezolana que no sea por este hecho que comentamos y no hay elementos de convicción en el contenido de las actas procesales, ni como autor material, ni como cómplice, ni como encubridor y mucho menos como autor intelectual que comprometan su responsabilidad penal en tan lamentable hecho. Destacamos que los involucrados en ese hecho, Kris Turizo, Julio Cañas, Anderson y Eduardo Briñez, fueron juzgados y condenados”, reveló Eddy Ferrer y Joel López.

Están seguros que la justicia finalmente se impondrá por encima de la mentira. Tirso Meleán se trasladó a los Estados Unidos en busca de la tranquilidad que no tenía en su país por las causas antes expuestas. “Él sólo ha sido investigado -de manera irresponsable- por ese delito donde se ha demostrado que no tuvo ninguna participación y no por los que pretenden hacerle creer la opinión pública. Lo quieren convertir en un criminal y es bien conocido que Tirso proviene de una familia de productores agropecuarios que con su esfuerzo ha aportado alimento para su país. Su deseo no es otro que establecerse en los Estados Unidos por cuanto allí se le garantiza al ser humano el bienestar que se merece. En ese país del norte no hizo más que comprar dos armas como lo hace cualquier ciudadano norteamericano normal. Su intención nunca ha sido hacerle daño a nadie y las autoridades americanas más temprano que tarde se darán cuenta que es así”, agregaron los juristas.

