“De no renovar curules habrá  crisis  política”: Richard Fernández, miembro del PSUV-Lossada

marzo 15, 2018 - 3:10 pm

En entrevista con el señor Richard Fernández miembro de la dirección Municipal de Lossada del PSUV quien lleva la responsabilidad de la movilización de esa organización señaló “De no Renovar curules Abra Cricis Política “

¿Cómo ve la situación política y económica en el Municipio Jesus E Lossada?

Nuestro pueblo se encuentra resistiendo ante la agresión permanente en el ámbito económico, sin embargo existen los mayores esfuerzos de la dirección del Partido y el Gobierno local al momento de atender al pueblo, como por ejemplo, la distribución justa de los alimentos y los proyectos de gran envergadura , como la acometida del agua que hará independiente a este municipio del suministro del vital liquido , ya que este pueblo ha vivido en sequía desde los últimos años, 19 años

¿Qué opinión le merece el adelanto de las elecciones, y qué impacto tendrá en su Municipio?

La oposición siempre ha pedido adelanto de las elecciones, es consensuado, no entiendo por qué ellos , la oposición o una parte de ella está en contra, queda evidente que es una linea extranjera que le dicta su camino. Ahora bien, según las tareas encomendadas por el partido , en consulta con las 55 UBCH y el contacto con el militante de a pie de nuestro municipio he encontrado optimismo y clara conciencia para la reelección del Presidente Nicolas Maduro. En el proceso de carnetización del PSUV estimamos que en los próximos días estaremos superando los 10mil carnetizados. esto nos da un piso político importante que garantizaría , aunado al esfuerzo del Gobierno Regional y local una victoria contundente, es por ello, que “debemos ser certeros” en la escogencia de los candidatos del Concejo legislativo y los Concejos Municipales.

-Según información que manejamos existe ya propuestas de algunos candidatos. ¿está usted deacuerdo ? ¿Que opina de los nombres planteados?

Citando a Gramsci ” Cuando algo tiene que Morir y no muere y algo que tiene que nacer y no nace, entonces estamos en una crisis ”

En la discuciones planteada para el Concejo Legislativo la mayoría de los lossadeños y cañaderos esperan una propuesta renovadora que se identifique, que intérprete el sentir popular . En este sentido, si las discusiones se orientan en mantener los actuales representantes: “Edgar Mujica” seria un error que dará al traste con las esperanza de estos pueblos, ya que en su carrera como Legislador las bases no lo reconocen y debemos ser realista , su trabajo no brindó el fruto a las expectativas que se esperaban, Yo visualizo simplemente una Protección “Familiar ” por el Alcalde Junior Mujica que por lo contrario él goza del respaldo de la militancia y su buena gestión en este cortó tiempo de crisis donde si se ha visto cerca del Pueblo y al parecer el legislador busca endosarse el liderazgo que no le pertenece para mantener ese espacio de poder. Espero como Militante la revisión y rectificación del partido puesto que podemos estar en puerta de un nepotismo, como también es el caso de nuestro hermano Municipio La Cañada de Urdaneta donde la Familia Bracho se quiere apoderar de los curules de la Asamblea Nacional y Concejo municipal, cuando hay cuadros allí de valiosa trayectoria Revolucionaria como es el caso de Manuel Herrera y Alejandro Navarro de la Juventud en Lossada entre otros. De mantenerse la tesis De No Renovar los curules para el concejo legislativo y concejales estaremos a puerta a Una “Crisis Política “

–¿Puedo interpretar que hay una lucha Generacional?

En el ámbito politico hay que saber que hace falta experiencia y fuerza y la fuerza estaá en la Juventud por eso debe existir en Gobiernos este Equilibrio, Nuestra Revolución ha sabido saldar con criterios de equidad las brechas Generacionales y figuras jóvenes han sido protagonistas en este proceso como por ejemplo el Gobernador Omar Prieto, que es producto de la nueva generación. En el caso de Losasada que es un semillero de nuevas ideas encarnada en gente joven ha encontrado empalmar el equilibrio generacional, Yo pertenezco a una corriente del pensamiento que hace vida en el Municipio donde pernotan en igualdad de condiciones intelectuales, obreros , estudiantes, jóvenes, adultos, entre otros para discutir asuntos de interés político nacional y Municipal con criterios de profundidad que pretende orientar los debates de interés público, creo entonces que esta corriente rompe el esquema de lucha Generacional , mas bien la unifica, esta corriente se llama Corriente Patriótica .

Prensa-RF