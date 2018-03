De Interés: aprender a controlar la lengua (María Elena Araujo Torres)

marzo 22, 2018 - 1:47 pm

Hace poco, en hora de almuerzo, un compañero de trabajo colocó vía youtube una canción interpretada por una señora muy suspicaz, cuya letra decía más o menos: “Dios mío ayúdame por favor a controlar mi lengua”. Esta línea la repetía frecuentemente mientras se mostraban escenas cotidianas, entre ellas la de dos señoras frente a sus casas (escoba en mano), murmurando con gestos despreciativos contra una joven bonita que pasaba por su lado.

Ese video, que al parecer es bastante conocido en las redes, suele causar gracia y risa, porque muestra diferentes situaciones donde la murmuración es la vedette principal. Seguramente muchas personas identifican o etiquetan a gente conocida en esas escenas. Gente murmuradora, brollera y que no puede mantener la lengua tranquila cuando se trata de hablar o calificar a otras personas o situaciones, bajo la premisa de suponerse con derecho a enjuiciar, calificar los actos ajenos.

Sin embargo, es poco probable que supongamos formar parte de esa gente habladora. Siempre son los demás. Pero si realmente nos observamos, nos escuchamos cada vez que entablamos una conversación con cualquier persona o que hacemos algún comentario -aunque ni siquiera hayamos sido consultado- podríamos llevarnos insospechadas sorpresas al hacernos conscientes de las palabras que salen por nuestra boca.

Podemos caer en la tentación de, no sólo pensar con desprecio, menoscabo y creyéndonos con autoridad para hacerlo, sino también de emitir juicios de valor contra las acciones de otros, incluyendo desde sus formas de vestir hasta de sus conductas usuales. Seguramente muy pocos se identifican con esta aseveración. La verdad es poco fácil aceptarlo, pero sería un primer gran paso para estar pendiente de la conducta propia a la hora de calificar personas o hechos circundantes. Sería el primer gran paso porque significa que nos haríamos más conscientes de lo que somos capaces de hacer o decir contra el prójimo, aunque así no lo consideremos. Es el momento de empezar a corregirnos, para evitar hacerlo cotidiano.

Ya es sabido el daño que causa al mundo el murmullo, el brollo y la emisión de juicios de valor perniciosos. En lo cercano se causa daño a la amistad, a las parejas, familias, incluso a gente que ni siquiera nos conoce. Y en macro, puede generar hasta guerras. “Controlar la lengua” es la clave, pero para controlarla primero hay que hacerse consciente de lo que pensamos pues sabemos que de allí se genera la palabra, con su poder para construir o destruir.

Dicen que es mejor no decir nada cuando no se tiene algo bueno que decir y hay quienes afirman de injusto juzgar a los ausentes que no están para defenderse. Otros aseguran que “calladitos se ven más bonitos”, por decirlo en el argot criollo.

La murmuración, chisme, brollo, refleja lo que existe en verdad en el corazón de cada persona. Así como calificamos al prójimo así somos. La gente es nuestro espejo. Es importante vernos constantemente, escucharnos, analizarnos y en lo posible corregirnos para contribuir a mejorar el mundo. Si queremos la paz debemos empezar por generarla.

María Elena Araujo Torres