“Cuando yo tenía 8 años mi hermano mató una palomita con rifle, ahí nací como activista”: Raúl Juliá Levy

marzo 13, 2018 - 9:16 am

“Mi proyecto de vida es defender y proteger a los animales”

Es un ser humano con un extraordinario amor y sensibilidad por los animales. Su misión en la vida consiste en defender y proteger a estos seres que comparten el planeta junto al hombre, del peligro latente y constante al que se exponen. Así se define y lo demuestra con sus buenas obras, el actor, productor y activista, Raúl Juliá Levy, quien desde su país natal México, dio una entrevista en exclusiva a Noticia al Día.

Ese gran valor humanista y vocación por ayudar a las otras especies nació en él, en lo más profundo de su corazón, cuando apenas era un niño y comenzó a ver la maldad que perseguía a los que– aunque no pueden hablar– se roban un pedazo del corazón del hombre y lo cautivan, hasta el punto que terminan siendo grandes amigos, en sus hogares, parques y en los bellos espacios que nos brinda la naturaleza.

Nace en un niño el amor por los animales y el compromiso de cuidarlos por siempre

“Yo tenía 8 años y estaba jugando con mi hermano en un bosque ¡De pronto! él sacó un rifle, y al mejor estilo de un horrible cazador, le disparó a una palomita y la mató. Mi rabia fue tan grande que le arrebaté el rifle, lo tiré contra el piso y se lo destruí. Al llegar a casa, me dieron una pela inimaginable. Desde ese preciso momento, nací como activista y protector de los animales, y desde entonces, tampoco como carne”, expresó el también actor, mientras su cara mostraba su indignación al recordar ese lamentable episodio que lo marcó para el resto de su vida.

Las leyes no deben ser únicamente para juzgar a un hombre que asesina a otro semejante, sino también para aquellos que, vilmente, acaban con la vida de un animal, por placer u otra razón, así reflexiona el protector y defensor de animales, quien compara a la raza humana con un cáncer destructivo, cuando comete la atrocidad de matar a otra especie. “Dónde están las leyes para quienes se meten en un ruedo y matan a un toro por diversión”, se pregunta Raúl, “el que haga eso, es un psicópata y un enfermo mental, por eso creo que este planeta debe volver a regenerarse”, afirma.

Sus mascotas son sus hijos, tiene muchos hijos en el mundo

Sobre su vida personal, este hombre cuidador de animales, nos contó que no tiene hijos, sin embargo, señaló: “No tengo hijos, tengo perros, son mis perrihijos, 10 de ellos están en Los Ángeles, Estados Unidos”.

Recordó a su perra, Milagros, según él, ella un milagro de Dios, luego de encontrarla en la calle en una situación muy crítica, con los intestinos destruidos, llenos de gusanos y bacterias, y sobrevivió después de una operación que le practicaron. Ahora, Milagros tiene seis meses, goza de buena salud. Así como a este animalito, Raúl ha logrado rescatar a otros del peligro de extinción y demás males. A su perro Max, lo liberó de la pena de muerte, tras morder a una niña.

Su padre

Describió a su padre, el actor Raúl Juliá, conocido por protagonizar la película Los Locos Addams con el personaje de Homero, como una persona política, mientras que él se inclina más por lo humanitario, especialmente hacia los animales. Sin embargo, precisó que compartir con el hombre que le dio la vida, ha sido unas de las experiencias más maravillosas que ha tenido, porque gracias a él puedo conocer a grandes personalidades, quienes le han brindado un apoyo incondicional.

“Tuve la oportunidad de conocer a mi padre de cerca, durante la filmación de dos películas americanas que se hicieron en México, precisamente en el estado donde yo nací. Ya lo había visto antes en mi adolescencia. Fue una experiencia muy grande y por eso yo me acerqué a los Jackson, porque mi padre era muy amigo de Michael Jackson”.

La Fundación Raúl Juliá Levy y la idea de expandirla a Venezuela

Juliá Levy creo su propia fundación, la cual lleva su nombre, materializando, de esta manera, su sueño de proteger a las otras especies. Actualmente, se encuentra expandiendo su organización en México y le gustaría también posicionarse en Venezuela, sobre todo, por la actual crisis que atraviesan los zoológicos y parques del país.

Por otro lado, reveló que su vida actoral no lo apasiona de la misma forma que su rol como activista y protector de los derechos de los animales. Para él, aprovechar su juventud y trabajar por estos seres que lo necesitan es lo primero, ya que cree que cuando llegue a la tercera edad no lo podrá hacer, mientras que en la actuación, la edad no es tan relevante.

“Dejé de hacer cine en el año 2007 y retorné en el 2012 con un documental. Luego seguí con el proyecto de mi fundación y creé otra idea con mi esposa, con quien estoy en proceso de divorcio. Quiero que la fundación esté en todos lados. En México estoy construyendo una sucursal y me gustaría hacer una en Venezuela también”, destacó.

Al mismo tiempo, señaló, “las puertas de Hollywood siempre van estar abiertas para mí, así tenga 90 años. Por lo menos, hago el papel del viejito con el bastón, pero a los 90 ya no voy a poder defender a los animales como lo hago ahora. Trabajaste mucho, hiciste una película muy bonita, pero de qué manera has contribuido como activista en la comunidad, eso es lo importante. Si no tienes un activismo en tu vida, no sirves. Tienes que tener una motivación, creer en un movimiento por los animales”.

Su relación con Michael Jackson y los animales

El activista también habló de su gran amigo Michael Jackson y el profundo respeto, amor y cariño que siente por él su familia. Manifestó que no ha conocido a nadie con un corazón y un sentido tan humanitario como el de “El Rey del Pop”.

Reveló que en una oportunidad acompañó al artista a una reconocida tienda de juguetes en EEUU, donde la gente fue desalojada del establecimiento por el personal de seguridad, y a puertas cerradas, el reconocido cantante y bailarín realizó una compra por 10 millones de dólares en juguetes, los cuales serían regalados a los niños más necesitados del mundo.

“Michael también sentía amor por los animales, tenía muchos perros dentro de su casa. Viví varios años con los Jackson, inicialmente, con su madre, Katherine. En una ocasión fui al cumpleaños de Michael, cuya celebración se hizo en un rancho que él tenía en Neverland, donde había un zoológico con muchos animales exóticos. Me dijo, Raúl ayúdame con el idioma español, necesito comunicarme con los empleados del rancho, tienen que darle de comer a los leones, tigres y jirafas. Fue allí que empecé a envolverme con ese tema; como era el proceso de darles de comer. Los animales comen kilos y kilos… de carne”, comentó Julia Levy.

Asimismo, aseguró que fue una experiencia muy importante en su vida y considera que nadie lo ha ayudó tanto como lo hicieron los Jackson, durante su estadía en Los Ángeles. “Me aceptaron como un miembro más de su familia”, detalló.

“Pude ver en Michael un hermano. A veces él no podía dormir, eran las 3:00 de la madrugada, cuando se ponía a tocar el piano y a cantarle a sus perros ¿Qué canción te gusta más? me preguntaba. Hoy en día, hay canciones que él me cantó que nunca se grabaron y que no han salido al mercado”, así concluyó el activista al hablar de su amigo, Michael Jackson y familia.

Por último, explicó que es un embajador de buena voluntad, que no critica gobiernos ni se involucra en los problemas de otros países, puesto que no es el fin que busca. Asegura que la política no es lo de él.

“Soy amigo del que está en el poder y si mañana está otro, también lo seré de ese. Debo reservarme mis ideales políticos, porque eso me puede cerrar las puertas si es que quiero trabajar por los animales. Mi prioridad, ahora, son los zoológicos de Venezuela”, concluyó.

Haroldo Manzanilla/@manzanillah

Noticia al Día