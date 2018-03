Los papeles de Mancho: ¿Cuál fecha de cumpleaños se repite más en el mundo?

marzo 19, 2018 - 10:30 am

¿Por qué si despertamos queremos dormir un ratico más?

Un estudio publicado por el American Journal of Physical Anthropology reveló que el ser humano debería dormir unas 9,5 horas diarias, mucho menos en comparación a otros primates como los chimpancés. El estudio explica que esto se debe a dos factores importantes tanto biológicos como el estilo de vida.

El primer factor se relaciona a que probablemente cuando los ancestros humanos descendieron de los árboles para dormir en el suelo, debieron pasar horas de desvelo para cuidarse de los depredadores. El segundo factor , los seres humanos se han visto a lo largo del proceso evolutivo a una intensa presión para aprender y enseñar nuevas habilidades de sobrevivencia y lograr conexión social, todo esto a expensas del sueño.

Para los investigadores, los humanos suelen dormir un tiempo sorprendentemente corto en comparación con las otras 20 especies de primates analizadas, de una gama de 300 variedades. La poca cantidad de horas de sueño de los humanos podría explicarse porque lo hacen varias horas seguidas y no en cortos períodos como ocurre con otros primates.

¿Qué Fecha de Cumpleaños se Repite más en Todo el Mundo?

Casi todas las personas se han preguntado ¿Quién cumple años el mismo día de mi nacimiento y si la fecha es común?

Un grupo de investigadores de la Universidad de Harvard analizaron la tasa de natalidad, y llegaron a la conclusión que septiembre es el mes con mayor número de nacimientos del año, siendo estadísticamente el 16 de septiembre el día que se celebran más cumpleaños en el mundo.

Esto se debe a la época de navidad, en donde las personas toman el mes de diciembre como favorito para concebir, siendo la Navidad y el Año Nuevo las principales fechas.

Por otro lado, las fechas menos comunes de nacimientos son durante el mes de enero, la Nochebuena, Año Nuevo y el 29 de febrero que sólo ocurre durante los años bisiestos.

¿De dónde surge llamar ‘carpintero’ al profesional que trabaja con la madera?

El término ‘carpintero’, para designar a aquel profesional que trabaja con la madera, proviene del latín ‘carpentarius’ y se refería a aquel que fabricaba el ‘carpentum’ un tipo de carruaje.

Al principio solo se llamaba carpentarius a aquellos que realizaban esos vehículos, pero con el tiempo se generalizó el término para todo aquel que trabajaba la madera. Al español llegó el vocablo como ‘carpentero’ (según consta registrado en el siglo XIII), pero en el siglo XIV ya aparece en la forma ‘carpintero’ que hoy en día conocemos.

El carpentum era un carruaje cubierto (en forma de cesto) y tirado por mulas muy popular en tiempos de la Antigua Roma y que estaba hecho de madera aunque, dependiendo del artesano que lo realizase, podía llevar algún remache o adorno de metal que identificase a los propietarios.

Era un medio de transporte usado básicamente por mujeres pertenecientes a la familia imperial y, sobre todo, por las matronas romanas.

Origen e Historia de los Modales en la Mesa

Quién no ha escuchado desde niño, “No subas los codos a la mesa”, “No hables con la boca llena”, “Mastica en silencio”, entre otras frases a la hora de comer.

En la antigüedad era muy común comer con las manos, limpiarse con cualquier cosa, usar sombreros en la mesa o compartir los mismos platos, copas y servilletas, pero estas costumbres fueron cambiando con el tiempo.

La historia de los modales en la mesa comienza con el Rey Alfonso X de Castilla, España, llamado “El Sabio”, que incluyó en sus Partidas ciertas recomendaciones para que los hijos de la realeza fueran apuestos y limpios.

Entre sus recomendaciones estaban comer moderadamente y no como una bestia, masticar bien el bocado antes de meterse otro a la boca, usar tres dedos (pulgar, índice y medio) en vez de toda la mano para coger los alimentos, limpiarse en lo posible entre cada bocado, no se debe cantar ni hablar con la boca llena, ni acercarse demasiado a las taza puesto que había que compartirla.

Con el pasar del tiempo se crearon nuevas normas para diferenciar a los reyes de los nobles, como también a los grandes aristócratas de los menores y a los religiosos de los laicos. Estos reyes, aristócratas y religiosos empezaron a utilizar con mayor frecuencia los platos, vasos, cuchillos y servilletas individualmente con el objetivo de tener más higiene, privacidad, honor y respeto.

En el Libro de la Orden de Caballería de la Banda de Castilla (1332) se recomienda a los caballeros no comer manjares sucios y sin manteles, a no ser que fueran frutas o estuvieran en guerra.

A partir del reinado de Isabel I de Castilla, llamada la “Católica”, los hombres y las mujeres comenzaron a comer en la misma mesa, y empezaron a lavarse las manos en palanganas y luego rezaban una oración.