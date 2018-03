Cristiano Ronaldo: 900 partidos y tercer máximo anotador en la historia de selecciones nacionales

marzo 23, 2018 - 8:44 pm

Cristiano Ronaldo, autor este viernes de sus goles 80 y 81 con Portugal, en la victoria ante Egipto (2-1), se convirtió en el tercer máximo realizador de la historia de las selecciones nacionales.

El cinco veces ganador del Balón de Oro superó durante el partido ante los Faraones al japonés Kunishige Kamamoto, delantero nipón desde finales de los años 60 hasta comienzos de los 80, cuyo registro se detuvo en 80 goles.

El portugués de 33 años disputó este viernes su partido 900 como profesional y ahora está a sólo tres goles del húngaro Ferenc Puskas, mítico delantero del Real Madrid en los años 50 y 60.

CR7 está aún lejos del iraní Ali Daei, autor de 109 goles en 149 partidos con su selección entre 1993 y 2006.

Cristiano Ronaldo has now played 900 games in his senior career.

He’s scored an incredible 647 goals. 😳 pic.twitter.com/xdzjfmSwfQ

— Squawka Football (@Squawka) 23 de marzo de 2018