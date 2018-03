Crash Bandicoot llegará en julio a Nintendo Switch

marzo 10, 2018 - 7:53 am

Luego de varias especulaciones, ya es un hecho, Crash Bandicoot N. Sane Trilogy’ llegará a mitad de año al Nintendo Switch.

Uno de los videojuegos más significativos de los años 90 regresa con una versión remasterizada.

La trilogía de ‘Crash Bandicoot’ incluye los tres juegos originales (Crash Bandicoot, Cortex Strikes Back y Warped) que tuvieron nacimiento en PlayStation en sus inicios. El año pasado este trio de videojuegos se convirtió en la colección remasterizada con mayores ventas en la historia de PS4.

La franquicia pertenecía exclusivamente a PlayStation, pero Nintendo fue tomando dominio de algunos de los títulos y los adaptó a su servidor.

Los juegos que fueron remasterizados por Nintendo son: ‘The Wrath of Cortex’, ‘Crash: Mind over mutant’ y ‘Crash of the Titans’, y estuvieron disponibles en la plataforma por bastante tiempo.

La trilogía anteriormente nombrada pertenecía hasta el momento a PS4. Pero ahora, que hace parte de los proyectos de Nintendo, será de gran éxito tras otros juegos como ‘Super Mario Oddysey’ y ‘The Legend od Zelda: Breathe of the Wild’.

Crash Bandicoot estará disponible el 10 de julio de 2018 y se espera adquiera gran atención y emoción de los usuarios. En la misma fecha de lanzamiento, Activision, productora del juego, dijo que llegaría la versión renovada para PC y consola de Xbox One.

Sin embargo, el portal Want aclaró que las nuevas versiones para estas consolas no tendrán cambios en su contenido, sino que seguirán la línea temática de PlayStation. Entre las ventajas que tiene la compañía japonesa, se sitúa una de las más importantes, la portabilidad.

Si bien se sabe, la Switch está diseñada para funcionar conectada a un equipo independiente como el televisor, pero cuenta con la herramienta de que su cuerpo sea también una pantalla individual. De tal forma, al convertirse en un detalle positivo, los jugadores y usuarios podrán disfrutar de la trilogía en cualquier parte sin necesidad de estar conectados a una fuente de energía mayor.

Nintendo estuvo en boca del público y de varios medios por el lanzamiento de su propia plataforma novedosa llamada Nintendo Labo, accesorios que funcionan como un complemento de la Switch, dándole una optimización a los controles y a la pantalla de la consola. Esto ayuda a que la oferta del Switch aumente en los mercados y sea mucho más llamativo que otros equipos de videojuegos.

