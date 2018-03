Corte Suprema de Perú aprobó extradición de Alejandro Toledo

marzo 14, 2018 - 7:34 pm

La Corte Suprema de Perú aprobó este martes la extradición del expresidente Alejandro Toledo, quien actualmente se encuentra en Estados Unidos y está siendo acusado de recibir un soborno de 20 millones de dólares por parte de la constructora brasileña Odebrecht a cambio de beneficios.

El juez Richard Concepción Carhuancho fue quien dicto la solicitud el 19 de febrero, y fue aprobada por los cincos jueces de la Sala Penal del máximo tribunal peruano.

Posteriormente la solicitud será enviada al Consejo de Ministros, quien se debe encargar de avalarla para que la orden sea firmada por el presidente Pedro Pablo Kuczynski antes de ser remitida a las autoridades de Estados Unidos.

“Yo doy la cara. Yo no soy fugitivo. Yo estuve aquí cuando me avisaron de eso (el pedido de prisión). Yo no me he escapado de mi país, quiero que usted sepa”, expresó el exmandatario a BBC Mundo.

El escándalo de Odebrecht también ha salpicado a otros tres ocupantes del sillón presidencial peruano, incluyendo el actual mandatario Kuczynski, quien fue primer ministro y titular de economía de Toledo, reseñó Infobae.

