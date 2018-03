Corpoelec publicó nuevo horario de racionamiento eléctrico en estados andinos

marzo 21, 2018 - 7:10 am

La Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) publicó esta semana los nuevos horarios del plan de administración de carga que contempla cortes programados del servicio eléctrico en los estados Mérida, Táchira, Trujillo, Portuguesa, Apure y Barinas.

La información la dio a conocer Corpoelec a través de su cuenta en Twitter, en la que publicó los horarios de la suspensión temporal del servicio por cada parroquia y sector de los seis estados andinos.

La administración de carga eléctrica consiste en seis horas de interrupciones programadas que serán rotativas, y se efectuarán a través de bloques distribuidos de la siguiente manera: 3:00 am a 9:00 a.m.; 9:00 a.m. a 3:00 p.m.; 3:00 p.m. a 9:00 p.m. y 9:00 p.m. a 3:00 a.m. En los seis estados estos horarios serán extendidos hasta el 31 de marzo, en el que han sido agrupados los sectores y parroquias en dos bloques.

Según el ministro de Energía Eléctrica, Luis Motta Domínguez, debido a la “fuerte sequía” que se ha registrado en las zonas donde está la central hidroeléctrica Fabricio Ojeda, conocida como La Vueltosa, entre los estados Barinas y Mérida, los niveles de agua están por debajo de su capacidad operativa. Un hecho que disminuyó la capacidad de generación en 514 megavatios.

Noticia al Día