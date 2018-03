Constitucionalista Jesús Silva: En Policarabobo no pasa nada

marzo 30, 2018 - 4:27 pm

Jesús Silva, abogado constitucionalista, aseguró que lo ocurrido en la Comandancia de la Policía de Carabobo es falso.

“Lo que se dice de PoliCarabobo es falso. No hay muertos, no hay heridos, no hubo incendio, no hubo motín. Solo hay guerra mediática opositora y mentiras”, expresó Silva en su Twitter.

El abogado señaló que lo ocurrido en los calabozos de la comisaría de la entidad es un invento de la organización no gubernamental, Una Ventana a la Libertad.

Pidió a las autoridades del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (Conas) de la Guardia Nacional Bolivariana y Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas que capturen a los miembros de la ONG.

En la madrugada de este miércoles en la Comandancia de la Policía de Carabobo ocurrió un motín que dejó un saldo de 68 hombres y 10 mujeres fallecidos.

El Nacional