Éste es el DESGRACIADO que mató a Kenny "La muñequita más cara de la vitrina"

marzo 28, 2018 - 11:11 am

Un sicario identificado como Brayan Mauricio González, conocido bajo los alias de “El Brayan” o “El Pozole” sería el autor del asesinato de la venezolana Kenny Mireya Finol Finol ocurrido el pasado 25 de febrero en el municipio Ecatepec, estado de México.

El sujeto forma parte del cartel “Unión Tepito” dedicado al tráfico de drogas, cobro de extorsión, “cobro de piso”. Sería el encargado de los “negocios” de La Unión en la colonia de Guerrero, donde asume la distribución de droga y la “eliminación de los posibles competidores”.

La identidad del asesino se habría logrado gracias a una serie de videos que grabó la víctima meses antes de su asesinato, en octubre cuando fue atacada por este sujeto, con quien había sostenido una relación sentimental.

El video más importante es uno que Kenny grabó el pasado mes de octubre, luego de que fuese atacada a golpes, machetazos y amenazada de muerte por “El Pozole”, reportó el diario mexicano El Universal.

“Yo viví con él, y ahora quiere que me vaya de México”, tras esa golpiza, la joven pidió fuese dada de baja de la página ZonaDivas.com, donde se promocionaba en el servicio de acompañantes, o scorts y pidió un tiempo para abandonar el país.

El sujeto luego habría sostenido una relación con otra modelo de la misma página, la argentina Karen Ailen Grodzniski.

Kenni sabía que el “novio” de Karen era un asesino a sangre fría. “Ya había matado por nada” delante de ella, por lo que trató de advertirle sobre el peligro que se cernía, “Yo le dije: mana, no te puedo hablar muy claro porque yo me meto en un lío, pero mana, no te confíes de nadie. Haceme caso”.

A pesar de la advertencia, la joven de origen argentino no tomó las previsiones que le decía su amiga y el 27 de diciembre el cadáver de Karen fue localizado en una habitación en el hotel Pasadena con un disparo en la cabeza.

Cuando supo del crimen, Kenni dijo: “me llamó, me dijo: Mira maté a Karen… ese hombre acaba de matar a Karen y me va a matar a mi, ese tipo no le presta atención a la cámara, no le importan los policías, no cree en nadie”. “Él la mató en el mismo Pasadena”.

El Pozole además había confesado otros crímenes relacionados con la página ZonaDivas.com. “Las maté a todas, bueno, solo es tu aviso. Ese es mi primer objetivo que te había dicho. Ahorita si, agárrese. Que en Oxxo donde la vea mal parada, la mato”, le advirtió a la venezolana Kenny Finol. Las autoridades mexicanas presumen que la otra víctima del sujeto haya sido la acompañante venezolana Genesis Uliannnys Gibson, asesinada el 16 de noviembre de 2017, era amiga de la scort argentina.

Un día antes de su asesinato Kenny Finol, quiso relajarse un poco y tomó la decisión de ir a un festival de música electrónica, sabía que estaba amenazada, y la decisión de irse de fiestas terminó costándole la vida.

Runrunes/El universal