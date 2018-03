Conindustria advierte que 44% de empresas podrían cerrar en 2018

marzo 12, 2018 - 11:46 am

El presidente de la Confederación Venezolana de Industriales (Conindustria), Juan Pablo Olalquiaga, alertó este lunes sobre el deterioro de los sectores productivos del país, asegurando que entre los más afectados se encuentra el área de ensamblaje automotriz, fabricación de partes y piezas, metalmecánico, punta y papel, artes gráficos y sectores de transformación de plásticos.

A su vez, advirtió que algunos sectores que ahora están bajo el cargo del ejecutivo nacional también han sufrido un gran deterioro, entre los cuales se encuentra la industria siderúrgica, petroquímica, de energía eléctrica y fabricación de cemento.

Entre los factores que han llevado a esta situación, Olalquiaga aseguró que la mayoría de las empresas se han visto colapsadas por los constantes aumentos de sueldo y el ausentismo laboral.

“Hay dos tipos de empresas, las que pueden pagarlo y las que no, 56% que dice que puede sostenerse ese año, esas empresas ante la fuga de talento lo que hacen es pagar más que el sueldo mínimo para retener su personal, a esas empresas no les impacta, hay otro tipo que no puede pagarlo y se les acelera su proceso de muerte con este ajuste de sueldo, salen de algunos trabajadores para compensar a los trabajadores que les deben ajustar, o aumentan los precios y sus ventas bajan”, comentó según el diario 2001.

A su vez, rechazó las medidas económicas promovidas por el presidente de la república, las cuales a su juicio no se han visto reflejadas en la realidad del venezolano.

“La solución oficial debería venir por acabar con la inflación con una medida que puede realizar el Banco Central pero mientras siga creando dinero inorgánico sigue la inflación”, agregó el empresario, quien indicó que Venezuela necesita un “giro institucional” que permita y demuestre respeto a la industrias privadas, para así revertir el escenario hiperinflacionario en el que se ve sumergida la nación.

Por su parte, Olalquiaga aseguró que han elaborado una especie de “hoja de ruta” con la colaboración de muchos expertos en las distintas áreas, externos a Conindustria y contratados para crear una propuesta de cambio, sin embargo, indicó que bajo las presentes condiciones es “difícil” activar una medida que mejore los servicios públicos con inversiones apropiadas.

De las 2400 empresas que forman parte de Conindustria, están trabajando la mayoría al 24% de su capacidad, con tendencia al cierre, pues según una encuesta realizada por el consorcio, de persistir las condiciones actuales en el país, al menos un 44% respondió que no seguiría laborando hasta diciembre de 2018.

Noticia al Día/ 2001