Los precios se desploman ante el efectivo en Las Pulgas

marzo 20, 2018 - 11:06 am

¿Lo quiere en billetes de Bs. 100 o de 100 mil bolívares? ¿De nueva o baja denominación? ¿Sabe cuánto se está ahorrando? Las compras en efectivo se acrecientan en el popular mercado Las Pulgas de Maracaibo y los precios se desploman ante la presencia del codiciado papel moneda de Venezuela.

“Yo vivo en Altos de Jalisco y vengo aquí una vez a la semana a comprar comida. Soy carpintero, pero tengo una piscinita que alquilo en 6.000 mil bolívares para el disfrute de los niños los fines de semana. Con lo que hago me vengo a hacer mercado. Aquí encuentro el kilo de yuca en 12 mil bolívares, mientras que en los centros con punto o con transferencia está en Bs. 25.000. Todo te cuesta al doble y al tripe cuando se trata de pagar en electrónico, mientras que en Las Pulgas comprar es una maravilla. Provoca venir a gastar el dinero aquí y olvidarse del disparo de los costos que nos tiene azotados a todos”, expresó

Las diferencias de precio en el popular mercado marabino son abismales. El kilo de arroz, que llega a costar hasta 250.000 bolívares, se deja ver en solo Bs. 100.000. Y es solo un ejemplo. Todos, absolutamente todos los rubros se ofrecen en los estantes de buhoneros a precios que nada tienen que ver con los que arrojan los tiques de las cajas una vez que las tarjetas electrónicas han pasado por los puntos de venta.

La particular dicharachería de los marabinos, la música, la actitud complaciente de “sé como está, porque yo también estoy jodío” embargan el lugar. Las bolsas grandes y negras de plástico se venden en Bs. 5.000 dispuestas a soportar todas las compras que un visitante decida a hacer en el recorrido.

“Todo está barato aquí y aquí todo se paga en efectivo. Tenemos la cebolla en 50.000 bolívares, pero usted se va a otro mercado a comprarla y le sale hasta en 200.000 bolívares. Nosotros vendemos el tomate, la cebolla, el plátano, el recado de olla y cualquier alimento que necesite sin los porcentajes que cobran en el mercado. Casi todos los productos se agotan el mismo día y con lo que compramos salimos a abastecernos para tener mercancía al siguiente día”, expresa un vendedor que prefiere no identificarse.

A los mercaderes no les gusta mucho dar su nombre para las noticias por el temor a que las autoridades tomen medidas que perjudiquen su negocio: “Este es un trabajo que nos beneficia a todos. Yo en mi puesto vendo entre dos y dos millones de bolívares diarios, obtengo ganancias y ofrezco mercancía muy por debajo de lo que la gente se encuentra en otros puntos. Lo que queremos es que los efectivos de seguridad respeten nuestro trabajo honesto ¿Sabe qué es difícil? Que uno pase todo el día vendiendo y cuando ya lleve cuatro millones de bolívares llegue un guardia nacional y te quite todo y de paso te meta preso porque y que estás trabajando con efectivo, como le ha pasado a muchos compañeros. Luego salen diciendo que atraparon a uno con no sé cuantos billetes y dañan la imagen del trabajador, le quitan sus ganancias y la población nunca ve ese efectivo de vuelta en sus manos ¿Quién sale beneficiado allí?”, se pregunta otro vendedor.

Harina de maíz, granos, productos de higiene y ramas verdes también se pueden encontrar con precios sorprendentemente menores que los que se exhiben en un supermercado. Los cuatro rollos de papel están en 130.000 bolívares, mientras que el kilo de pasta tiene un valor de Bs. 140.000 y el azúcar se encuentra en Bs. 70.000.

Venezuela sufre actualmente de una crisis de efectivo, pero la escasez de billetes no se ve reflejada en el popular mercado. El papel moneda va y viene de mamo en mano. Tanto compradores como vendedores manejan con agilidad los billetes y sus denominaciones. Es común ver máquinas contadoras y los usuarios los trasladan en pacas divididas por categorías de valor.

“Ya casi nadie trae las pacas en ligas. Un paquete de ligas para juntar los billetes cuesta hasta 150 mil bolívares en el supermercado. Aquí pasan vendedores ambulantes vendiendo 50 liguitas por 20 mil bolívares, pero es una maldad estar gastando plata todos los días. A mí si se me rompe una liga la vuelvo a pegar y amarro los billetes con cabuyas de hilo o los meto en bolsitas plásticas pequeñas. La idea es ahorrarse lo que más se pueda en cobres. No es buena idea gastar cobres para acomodar cobres”, precisa un platanero.

Desde las 6:00 de la mañana comienzan a abrirse los negocios y a armarse los estantes. Los compradores comienzan a llegar visitando puesto en puesto, revisando la calidad de la mercancía y escogiendo. A las 3:00 de la tarde todo comienza a apagarse y sale el último comprador satisfecho con un paquete de harina de maíz adquirido en 90 mil bolívares y de seguro pensando en los Bs. 180 mil que le hubiera costado con punto. Así de fácil se derriten los precios ante la presencia de efectivo en el mercado Las Pulgas de Maracaibo.

Maidolis Ramones Servet

Fotos: José López