Comunicado: FVB “no avala la convocatoria a una supuesta elección de nuestras autoridades”

marzo 6, 2018 - 3:21 pm

La Federación Venezolana de Baloncesto (FVB) emitió este martes 6 de marzo un comunicado para aclarar que no ha autorizado el uso de su logo ni el de la FIBA, a organizaciones ajenas. Asimismo indicó que no avala la convocatoria a unas supuestas elecciones de la FVB hechas por el Consejo Nacional Electoral.

Aquí el comunicado completo

La Federación Venezolana de Baloncesto (FVB), informa a la opinión pública nacional e internacional que no ha autorizado el uso de su logo ni el de la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA), por parte de terceros, ajenos a nuestra organización, así como no avala la convocatoria a una supuesta elección de nuestras autoridades hecha por el Consejo Nacional Electoral (CNE), en virtud de la violación de la sentencia N° 202 del 23 de noviembre de 2017 de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), de la Ley Orgánica del Deporte, Actividad Física y Educación Física y de los Estatutos de la Federación Venezolana de Baloncesto (FVB).

Al respecto, nos permitimos informar que la Oficina Nacional de Participación Ciudadana del CNE en la figura de su Director General, ha enviado comunicaciones a esta Federación, instruyendo acciones sin formar parte de la Comisión Electoral Ad Hoc nombrada por el CNE de acuerdo a Gaceta Electoral N° 882, lo cual constituye usurpación de autoridad en los términos del Artículo 138 de la Constitución Nacional (CRBV).

De igual forma, la Comisión Electoral Ad Hoc nombrada por el CNE ha publicado en la página web del ente, en relación con el proceso eleccionario de nuestra federación, un “padrón electoral” donde se pueden observar las siguientes irregularidades:

1. Un número de votantes que supera en 252 personas a la base electoral legal y estatutaria.

2. Existencia de menores de edad en el padrón electoral (no permitido en los estatutos de la Federación).

3. Incorporación de personas que no forman parte de la Federación, de sus clubes, asociaciones, círculos de árbitros, oficiales, entrenadores o atletas.

4. Adición de personas que no viven ni se encuentran en Venezuela, ni tienen actividad de algún tipo en el baloncesto venezolano.

La Comisión Electoral Ad Hoc nombrada por el CNE, realizó convocatoria a elecciones obviando los requisitos de forma establecidos en la Ley y en nuestros Estatutos. En principio convocan a elecciones en la sede del Comité Olímpico Venezolano (COV), sin que este haya autorizado sus espacios ni mucho menos avalado la realización de dichas elecciones, lo cual constituye un vicio de nulidad de la convocatoria en relación con el requisito de determinación del lugar.

Adicionalmente la Comisión Electoral Ad Hoc nombrada por el CNE publica en la página web del organismo un “Reglamento Electoral” donde hace modificaciones a los Estatutos de la Federación Venezolana de Baloncesto (FVB), incluyendo una alteración a nuestros órganos y estructura organizativa, la cual está registrada y avalada por la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA) y las autoridades deportivas venezolanas. En ese sentido no existe en el dispositivo de la Sentencia N° 202 del 23 de noviembre de 2017 de la Sala Electoral indicación alguna sobre la competencia o cualidad de la Comisión Electoral Ad Hoc emanada del CNE para reformar legalmente nuestros estatutos y estructura organizativa, lo cual es una evidencia adicional de la violación sistemática de la Ley y de los Estatutos.

Así mismo es importante explicar a la opinión pública que los atletas, entrenadores, árbitros y oficiales con cualidad para votar se encuentran registrados en la base de datos de la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA) y de la Federación Venezolana de Baloncesto (FVB), el cual es un sistema internacional con registros y estadísticas históricas al que no tiene acceso ni la Comisión Electoral Ad Hoc nombrada por el CNE, ni el Instituto Nacional del Deporte (IND), haciendo imposible la incorporación de personas que no formen parte de nuestra organización, siendo esto plenamente verificable internacionalmente y por ende constituyen estas incorporaciones hechas por la Comisión Electoral Ad Hoc del CNE, irregularidades y violaciones explícitas al proceso eleccionario de nuestra federación.

Es públicamente notorio el sesgo y la parcialidad con la que actúa la Oficina Nacional de Participación Ciudadana del CNE, y algunos de sus funcionarios constituidos en Comisión Electoral Ad Hoc quienes desestiman por completo a las autoridades y órganos de la FVB en relación a la información que reposa en nuestra institución y en el registro internacional de FIBA para la realización del proceso eleccionario, así como en el aprovechamiento del espacio de nuestra sede nacional para el acto electoral.

La FVB ha mantenido constante comunicación con FIBA, quien a su vez ha hecho un seguimiento exhaustivo de las violaciones a nuestros estatutos que se han venido llevando en los últimos meses. Situación que continúa poniendo en riesgo el desarrollo del baloncesto en nuestro país, uno de los deportes que ha dado mayores satisfacciones en los últimos años a todas las venezolanas y venezolanos.

Junta Directiva

Federación Venezolana de Baloncesto

José Carmelo Cortez

PRESIDENTE

Martha Aguilar Abreo

DIRECTORA GENERAL

Orlando Mosquera

PRESIDENTE CONSEJO CONTRALOR

Miguel Gerónimo Rodríguez

PRESIDENTE CONSEJO DE HONOR

