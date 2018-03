¿Cómo pudo pasar esta tragedia? Inexplicablemente, Kiara se ahogó en el río Teifi

marzo 22, 2018 - 1:11 pm

El periodista Maximiliano Díaz cuenta para el portal Upsocl esta dramática historia en la cual una madre pierde a su hijita de años de la manera más insospechada y cruel.

Kim Rowlands podría enfrentarse a la justicia por la muerte de su hija, quien cumpliría 3 años la próxima semana. Ella lo lamenta: “¡Por mi propia estupidez, tendré que vivir con la culpa el resto de mi vida! Mamá te ama, bebé, ¡y lo siento tanto!”.

Cardigan es un pequeño pueblo ubicado al suroeste del condado de Ceredigion, en Gales. Apenas viven un poco más de 4.000 personas. Parece ser que en localidades tan pequeñas como esa, nada pasa. La delincuencia es bajísima. Los trabajos están más que establecidos, y las personas están profundamente acostumbradas a un estilo de vida tranquilo.

Sin embargo, hace apenas un par de días, la tragedia se esparció. Primero por el pueblo, luego por todo el Reino Unido y, ahora, llega al resto del mundo. Y la razón no es menor. Una pequeña niña llamada Kiara se ahogó en el río Teifi, después de que su madre, Kim Rowlands, la dejara en su auto recién comprado, un Mini Cooper, mientras ella iba a la oficina que tiene junto a su pareja, ubicada en un acogedor galpón a la orilla del río. Ambos se desempeñan dirigiendo juntos un negocio de actividades al aire libre.

La madre no se demoró demasiado en el lugar. Todo lo que hizo fue entrar, tomar dinero del escritorio, e irse. Pero al salir se encontró con el espacio donde había dejado su auto completamente vacío. La lógica dictaminaba todo. Alguien había robado el auto. Y, peor aún, su pequeña hija, que cumpliría 3 años la semana siguiente (el 27 de marzo, para ser exactos) seguía dentro.

Kim y Jet, su pareja y padre de Kiara, llamaron a la policía, e hicieron lo posible por emprender la búsqueda del auto en las redes sociales. Había sido estacionado justo fuera de la oficina, en uno de los lugares más tranquilos de Gales. Parecía inverosímil que alguien hubiese llegado a robarlo. Rowlands escribió en Facebook una publicación para que le prestasen ayuda:

“¿Pueden todos estar atentos si ven mi auto? Fue robado con mi hija de 3 años dentro de él. ¡Por favor compartan!”

Su hermana, Nicola Rowlands, también hizo su propia publicación para ayudar a difundir entre los residentes del lugar la pérdida del auto de Kim:

“¡El auto de mi hermana fue robado de Carmarthenshire con mi sobrina de 3 años dentro, por favor compartan y que mi sobrina vuelva a salvo a casa”.

La búsqueda se extendió por más de dos horas

Buscaron por todos los caminos cercanos al castillo Cardigan. Pensaban que habían agotado todas sus opciones, y que ya no habría posibilidades de encontrar al auto ni a la niña, cuando los oficiales decidieron buscar en el río. No sonaba tan descabellado pensar que, por una falla mecánica, el auto hubiese caído por la rampa de cemento para el ingreso de kayaks.

Desgraciadamente, las suposiciones fueron ciertas. Todo el tiempo, el auto estuvo más cerca de lo que todos pensaban. Unos 137 metros separaban a Kiara de sus padres. Habían perdido demasiado tiempo buscando ahí fuera. Ella seguía dentro del auto.

La policía logró sacar a Kiara aun viva del auto. Actuaron con rapidez y eficacia, y en muy poco tiempo la niña emprendía un viaje de más de 160 kilómetros hasta el hospital Cardiff. Sin embargo, una vez allá, y a pesar de todos los esfuerzos posibles, a los doctores se les hizo imposible salvar a la pequeña. Murió en el hospital, acompañada de Kim y Jet.

En medio de su consternación, la pareja emitió un sensible comunicado para despedir a su hija. En sus respectivas cuentas personales de Facebook, Jet Moore agradeció a los servicios de emergencias, y se refirió de manera abierta y llana a la vida que su hija había tenido:

“Quiero agradecer a todos por su ayuda a esta tarde. Muchas gracias a los oficiales que saltaron en el río, y al resto de los servicios de emergencia por todo lo que hicieron.

Desafortunadamente, Kiara tuvo una increíble, pero corta vida“.

Kim, por otro lado, se permitió a sí misma ser igualmente breve, pero al mismo, tiempo, más abierta con su sufrimiento. Ella, en lugar de agradecer a las personas que participaron en el rescate de su hija, y se preocuparon por ella, escribió una suerte de mensaje para la niña fallecida. La madre, destruida, escribió:

“Tristemente, ayer mi hermosa bebé falleció. ¡Por mi propia estupidez, tendré que vivir con la culpa el resto de mi vida!

Mamá te ama, bebé, ¡y lo siento tanto!”

Supuestas explicaciones

Ahora, el ojo está sobre la madre de Kiara. A pesar de que en el Reino Unido no está penado por la ley dejar a menores solos, aunque sea en espacios hostiles o que pudiesen atentar contra su integridad, sí está considerado socialmente como una de las peores negligencias que un padre podría tener hacia un hijo. Sobre todo cuando los resultados de estas decisiones tienen resultados fatales.

Sin embargo, aun no todo está esclarecido. Especialistas están investigando si es que el freno del auto de Kim estaba activado. Y, de haber sido así, cómo es que este continuó moviéndose hasta hundirse por completo en el agua.

A pesar de que la policía no ha tomado detenidos por el suceso, pues aseguran “no estar buscando culpables”, y que aún están activas las investigaciones para lograr determinar qué hizo que el auto se hundiera, Kim sigue teniendo a la policía sobre ella. La joven madre podría ser llevada a juicio si los abogados federales dictaminan que ella puso a la bebé en riesgo de una forma deliberada, al dejarla sola en un auto junto a la rampa.

Si deciden poner cargos contra la madre de Kiara, y la encuentran culpable de las acusaciones, podría ser condenada a 12 semanas en la cárcel.

Los problemas del juicio

Los casos de esta naturaleza suelen enfrentarse de la misma manera en casi todas las ocasiones: alguien comete un acto que no está penado por la ley, pero sí socialmente, en la medida de sus consecuencias. Cuando estas son nefastas, la palabra pública parece enjuiciar de una manera mucho más potente que los tribunales. A pesar de que las posibilidades de que enjuicien a Kim aún están reducidas, por tener que esperar los resultados de un estudio en relación al auto, y a un posterior juicio, probablemente ahora vendrá la época de las explicaciones para ella.

Es cierto que la justificación no existe para estos casos. Una seguidilla de hechos evitables terminaron con una niña que cumpliría tres años la semana próxima hundida en un auto por cerca de dos horas. Sin embargo, tampoco es justo establecer suposiciones en torno al actuar de la madre. La negligencia siempre se mide por las consecuencias; no por el acto mismo. Y, seguramente, muchos de los juiciosos padres que hoy se levantan hablando mal de Kim, habrán salido ilesos de conductas potencialmente peligrosas.

Un error no se entiende como tal hasta que podemos ver el caos que ha causado. Y en ocasiones, todos somos incapaces de medir las consecuencias de actos que suponemos transitorios e inofensivos. Alguien podrá rebatir ante este argumento alegando que, si alguien espera no encontrarse con consecuencias nefastas, es mejor, directamente, prevenirse a uno mismo de todos los actos de riesgo. Pero este control también resulta algo increíblemente poco realista en la escala del peligro al que nos enfrentamos cada día. Solo por dar una cifra: en promedio, en los países con baja mortandad en la infancia, un 52% de los accidentes infantiles ocurren en el hogar. ¿Qué hacer entonces, si comenzamos a reconocer al hogar como un lugar hostil y lleno de peligros? Muchas veces las conductas de riesgo vienen condicionadas desde mucho antes: ya sea una larga tradición cultural que aún no logramos desmenuzar, o características personales de los sujetos “más descuidados”.

Al final, lo más justo parece que la madre sea llevada a juicio en caso de que sea hallada culpable de los cargos. Poner a un niño en una situación de riesgo es una negligencia de la que los padres deben hacerse responsables. Pero no dejaría de ser interesante el revisar la base de estas conductas, de dónde vienen, y cómo pueden evitarse. Al final, la buena paternidad es mucho más que ese llamando “instinto” del que tanto hablamos. Y, por supuesto, estos casos se evitarían mucho más si atacásemos sus causas antes que sus consecuencias.