Colombianos eligen este domingo a los nuevo integrantes del Congreso

marzo 11, 2018 - 6:50 am

A juzgar por los récords históricos, unos 16 millones de colombianos acudirán este domingo a las urnas para elegir al nuevo Congreso de la República y a dos candidatos presidenciales en consultas interpartidistas. Aunque hay un poco más de 36 millones de colombianos habilitados para votar, la participación ciudadana en las elecciones legislativas tiene una variación de entre el 42 y el 48 por ciento. Algunas veces ha bajado de ese piso, pero casi nunca ha sobrepasado ese techo.

Elecciones 2018

Esta vez las elecciones para Congreso están atravesadas por algunas singularidades (aguda confrontación ideológica, presencia de Farc en las urnas por primera vez y el punto más alto de opinión desfavorable del Congreso a raíz de los escándalos de corrupción de varios de sus miembros) que plantean toda una incógnita sobre cuál será el nivel de votación por senadores y representantes a la Cámara.

El Centro Democrático (CD), de la mano del expresidente Álvaro Uribe, que ya obtuvo la segunda mayor votación para Senado hace cuatro años y que se consolidó como el principal partido de oposición, apuesta a obtener este domingo el mayor caudal electoral en estos comicios. Las encuestas sobre intención de voto por partidos así lo han dejado ver.

Si bien no prosperó la idea del exministro uribista Fernando Londoño de “hacer trizas” el acuerdo con la guerrilla, lo que sí es seguro es que con unas mayorías legislativas, esa fuerza política intentará reformarlo. ¿Hasta qué punto? No es claro, porque un ‘reversazo’ muy radical no tendría presentación ante una comunidad internacional que ha apoyado con contundencia y con recursos un proceso de pazque considera clave para la estabilidad de la región y el progreso de Colombia.

Desde el mismo lado de la centroderecha, Germán Vargas Lleras (con Cambio Radical) tiene la expectativa de disputarle al uribismo esa supremacía en el Congreso, con otro propósito: ser tan fuerte, tan atractivo electoralmente, que merezca el apoyo de otros partidos políticos que le aseguren el paso a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.

Pero, además, de consolidarse las mayorías de Uribe y de Vargas Lleras, algo que avisoran distintos analistas, estará la bancada del conservatismo, con lo cual el Senado estaría dominado por una sólida tendencia de derecha.

