César Farías dirigirá nuevamente al The Strongest de Bolivia: “Es momento de volver, estoy listo”

marzo 29, 2018 - 5:38 pm

Después de un largo receso, el ex técnico Vinotinto César Farías regresa al ruedo futbolístico para dirigir The Strongest de Bolivia. el venezolano hizo el anuncio a través de su cuenta Twitter.

“Esta es la primera vez en mi carrera que voy a un club al que dirigí con anterioridad. Pero la verdad es que nunca me fui de The Strongest ni de Bolivia. Este no es un segundo ciclo. Es la continuación de un proceso que persiguió y sigue buscando la grandeza de todo el fútbol boliviano, no sólo de un club”, expuso en un comunicado.

Detalló que hace días recibió una llamada telefónica de César Salinas, debido a que una “situación personal del profesor Ischia lo obligaba a dejar The Strongest. Un imprevisto, una emergencia que requería de atención inmediata, en medio de la Fecha FIFA y con la premura del torneo local y Copa Libertadores en pleno desarrollo”.

No dudó en volver

“Profesor Farías, The Strongest lo necesita. Estamos en una coyuntura y usted es el único técnico al que pienso llamar¨, me dijo el presidente”, precisó Farías. Tras consultar con su familia, no dudó en decidir: “Estaba de vuelta”.

Asevera que estar fuera del campo, fue un tiempo de reflexión, aprendizaje, emprendimientos y viajes. “Es momento de volver. The Strongest. Bolivia, estoy listo”.

Salinas explicó que la llegada del ex seleccionador de la Vinotinto está planificada que sea para este jueves para dirigir el cotejo del viernes ante Nacional Potosí. “Quiero ver hacia adelante, no mirar el pasado, me siento feliz porque el profesor regrese a su casa”, setenció el presidente del cuadro altiplánico.

Afrontará el reto en la Copa Libertadores

El cumanés cumplirá su segunda experiencia en el atigrado, donde estuvo entre el 2016 y 2017, ganando un título en el torneo boliviano. César Farías se estrenará en el banquillo del The Strongest el próximo martes 3 de abril ante Libertad, partido correspondiente a la segunda fecha de la Copa Libertadores. El conjunto bolivano suma tres puntos en el torneo continental tras su victoria 1-0 sobre Peñarol en la jornada 1.

El Club The Strongest se complace en anunciar que el profesor César Farías ha aceptado el reto de continuar el proceso iniciado con nuestro club. El día viernes se presentará oficialmente ante la hinchada y en minutos vía videoconferencia. ¡Bienvenido a casa!#VamosTigre pic.twitter.com/lK3O8TYW8k — Club The Strongest (@ClubStrongest) 29 de marzo de 2018

