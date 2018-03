Casos delictivos aumenta xenofobia contra venezolanos en Cúcuta

marzo 3, 2018 - 8:33 pm

Por ser uno de los países más cercanos, Colombia es uno de los principales destinos de los venezolanos que salen de su tierra en busca de una mejor calidad de vida. Según un reporte de El Nacional, la migración excesiva va acompañada del auge de la delincuencia, motivo por el cual los oriundos de Cúcuta se cohíben en ofrecer ayuda a los migrantes.

“La gente le está agarrando pavor a los venezolanos. Se ha venido mucha delincuencia, la moda de ahora es que degollan a las personas para quitarles su dinero”, expresó un taxista, según este medio. Contó que vivió un tiempo en Venezuela y agradeció al país por lo que logró adquirir. “Esta situación aumenta la xenofobia en las zonas fronterizas y afecta a los extranjeros que planean trabajar de forma honrada en suelo colombiano”, expone el trabajo periodístico.

El suceso más reciente fue el asesinato de un hombre de 78 años de edad, quien presentó signos de tortura. El hecho ocurrió en el municipio La Gabarra, del Norte de Santander. Las autoridades locales presumen que en el homicidio están involucrados algunos venezolanos allegados de la víctima.

Xenofobia

Ante la ola de delincuencia que se desata en el país neogranadino, algunos ciudadanos han mostrado su rechazo hacia los venezolanos, específicamente en contra de los que duermen en las calles o en sitios como el “Hotel Caracas”, una cancha deportiva en Cúcuta que fue convertida en un campamento venezolano ilegal.

Algunos venezolanos que residen en suelo neogranadino son víctimas de humillaciones y acciones xenofóbicas. La señora Luz Amparo Durán fue víctima de estas tratos vejatorios. Denunció, con lágrimas en sus ojos, que le arrojaron orine desde un apartamento.

“Nos califican a todos que somos de lo peor y no debe ser así. Todos no somos iguales. Hay que reconocer que ha emigrado mucha gente que ha venido a hacer lo que no se debe hacer, han hecho cosas incorrectas”, expresó la señora.

Desde insultos hasta agresiones físicas, es parte de lo que soportan algunos venezolanos. Los extranjeros resisten mientras esperan una mejor calidad de vida lejos de la crisis humanitaria y económica que afecta a Venezuela.

Pero no todos los cucuteños muestran temor y rechazo hacia los ciudadanos del hermano país. Muchos de ellos aún prestan sus viviendas para que las personas se bañen, coman y hasta puedan dormir lejos de las frías calles.

