Capriles: La crisis del país no se solucionará con la nueva reconversión monetaria

marzo 25, 2018 - 6:43 pm

El dirigente político de oposición, Henrique Capriles, aseguró este domingo que la reconversión monetaria anunciada por el presidente de la República, Nicolás Maduro, no solucionará la crisis que atraviesa el país.

“Esta reconversión es una medida tardía, aislada, que en nada contribuye a resolver la crisis económica y social que estamos viviendo si no es acompañada de un plan de estabilización y crecimiento económico”, afirmó.

El dirigente señaló que “Con la eliminación de tres ceros más al bolívar, este régimen reconoce el fracaso de una política económica que sólo ha generado destrucción y pobreza en el país”.

Del mismo modo, en días pasado publicó a través de su cuenta oficial en la red social Twitter sus primeras opiniones sobre el tema, donde acotó “¿Desde hace cuánto no se está pidiendo un nuevo cono monetario? Como siempre llegaron tarde con medidas aisladas que NO van a resolver la crisis. La hiperinflación se va a comer en un 2×3 ese nuevo cono, no hacen nada para frenarla! Eso es lo que más golpea a nuestro pueblo!”, dijo el político.

¿Desde hace cuánto no se está pidiendo un nuevo cono monetario? Como siempre llegaron tarde con medidas aisladas que NO van a resolver la crisis.

La hiperinflación se va a comer en un 2×3 ese nuevo cono, no hacen nada para frenarla! Eso es lo que más golpea a nuestro pueblo! — Henrique Capriles R. (@hcapriles) March 23, 2018

¿Se acuerdan de esto? Con medidas aisladas NO se va a resolver la crisis!

La hiperinflación se… https://t.co/j6VeoVQMbH — Henrique Capriles R. (@hcapriles) March 23, 2018

Noticia al Día