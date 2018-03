¡Caliéntala bien! Los cinco mejores preliminares para volverla loca y ser el dios del sexo

marzo 16, 2018 - 9:28 am

La rutina puede ser la enemiga número uno de la intimidad. Aunado a la falta de tiempo muchas veces nuestras relaciones sexuales se basan únicamente en el coito y dejamos a un lado unos buenos juegos preliminares que hacen de nuestras relaciones una experiencia más placentera.

Pocas veces la pareja se está cien por cien preparado y suficientemente excitados como para practicar directamente el sexo puro y duro. Desde las caricias, los besos y el quitarse la ropa hasta practicar sexo oral o dar un excitante masaje erótico. Todo esto y mucho más tiene cabida en los preliminares. Piensa que cuanto más prolongados sean, más excitados estarás y más facilidad de alcanzar el placer máximo tendrás.

Pero, ¿cómo ponerle a mil sin llegar a la penetración? Existen infinidad de juegos y maneras para conseguir que se excite. Los hombres suelen ser más propensos a saltarse esta fase y en cuanto sienten que su pene ya está erecto no dudan en pasar al coito, así que detenten y dale tiempo a tu mujer de prender el fuego.

1) ¡Polvo, sólo en la cama! Una estancia decorada con esmero, unas sábanas limpias y que el ambiente no huela a tigre siempre harán del acto sexual una experiencia más placentera. Evita dejar la ropa tirada por el suelo, un ambiente que incite al sexo es una manera de ir calentando a tu amante. No te olvides de poner su playlist particular, esa que tienen bautizada como Música para follar.

2) ¡El olor mata! A TODAS las mujeres les encanta un hombre que vuela bien, y recién bañado… la matas de excitación. Recuerda estar limpio y listo para ella.

3) ¡Chúpala toda! Busca aceite comestible, chocolate, lo que sea, y cubre su cuerpo con ello. Puedes cubrir sus ojos para intensificar las sensaciones. Luego, recorre su cuerpo de punta a punta con tus labios y tu lengua. No toques su zona íntima. Déjala para el final, cuando ella misma te lo pida.

4) ¡No te olvides de besarla! Aunque recorras todo su cuerpo, el beso enciende a una mujer como no lo imaginas, sobre todo si tu cuerpo está sobre ella y puede sentir tu respiración agitada. Saber que te excitas por ella la enloquece aún más, y mientras más tardas en penetrarla (sobre todo si es algo que no haces con frecuencia) de un momento a otro te pedirá que la hagas suya ¡como sea!

5) ¡Lo mejor para el final! Cuando veas que su cuerpo aumentó de temperatura y que su respiración se escucha agitada, seguramente su clítoris estará hinchado de excitación y súper sensible, este en un buen momento para besarla ahí y lamerle. Con sutileza, recuerda que está sensible. Si quieres introducirle un dedo mientras lo haces, cerciórate de que esté lubricada, sino lo está lo suficiente la penetración será dolorosa y se apagará la llama en un 2×3. Recuerda que, si pierde concentración, la mujer puede apagarse sin mucho esfuerzo.

