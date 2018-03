“Cafecito” Martínez conecta su segundo jonrón en los Spring Training (+Vídeo)

marzo 11, 2018 - 4:10 pm

El venezolano José “Cafecito” Martínez está teniendo un formidable desempeño con los Cardenales de San Luis en los Spring Training de las Grandes Ligas.

El litoralsense conectó este domingo su segundo cuadrangular, en la victoria de San Luis 4 por 3 sobre los Nacionales de Washington, por la Liga de la Toronja

“Cafecito” la sacó del parque en el primer ininng, enviando la bola por los aires de la pradera izquierda e impulsando las dos primeras carreras de los Cardenales.

Para Martínez es importante mantener ese desempeño pues así se elevan sus aspiraciones de quedarse en el equipo grande y entrar en el line-up del mánager Mike Matheny.

El de hoy fue el segundo jonrón de “Cafecito” en los entrenamientos primaverales. El pasado 8 de marzo, Día de la Mujer, el venezolano conectó su primer cuadrangular, e impulsó dos rayitas, siendo fundamental para la victoria de San Luis ante los Marlins de Miami 5 por 4.

How far do you think @Cafejr40 hit this baseball? 😳 pic.twitter.com/9SqdpLI2dK

— St. Louis Cardinals (@Cardinals) 11 de marzo de 2018