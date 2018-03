"¡Crítico!" Diosdado Cabello: "La situación es peor que como estaba el Guri hace dos años"

marzo 12, 2018 - 3:14 pm

Diosdado Cabello, primer vicepresidente del Partido Unido de Venezuela (PSUV), catalogó como “crítica” la situación eléctrica en el país tras los apagones, aseverando que los niveles del Guri están peor que hace dos años.

Sus palabras fueron durante la tarde de este lunes en rueda de prensa de la Dirección Nacional del PSUV, donde le consultaron sobre el tema.

“La situación es crítica, peor que como estaba el Guri hace dos años”, pero aseguró que el gobierno nacional “busca todas las alternativas, haciendo énfasis en el caso concreto de Los Andes, donde evalúan solventar con energía de otras partes.

Aseveró que “nunca hemos dado la espalda” ante esta problemática, motivo por el cual el presidente Nicolás Maduro “dedicó un equipo de alto nivel para tomar las decisiones correspondientes”.

A tempranas horas de la mañana de hoy, Luís Motta Domínguez, ministro de energía eléctrica, informó que el Jefe de Estado ordenó “un equipo multidisciplinario en la zona de Los Andes, dirigido por mí persona, con los gerentes de generación, transmisión y técnicos, para dar pronta situación producto de la madre naturaleza”.

En un contacto telefónico con VTV, precisó que dado este fenómeno, que también afecta a las represas Peña Larga y Leonardo Ruíz Pineda, se han generado interrupciones del servicio imprevistas y no programados el sistema de electricidad y de agua potable.

Detalló que los estados afectados son Barinas, Táchira, Mérida, Trujillo, Portuguesa y el alto Apure.

Contradicciones de la oposición

Cabello se pronunció sobre la solicitud de sectores de la oposición ante la ONU para que este organismo no participe en los comicios de 20 de mayo.

“Ellos pedían observación, pero antes pedían elecciones. Eso es parte de la contradicción de la oposición. La oposición quiere llevar sus contradicciones al resto de Venezuela. No nos sorprende que no vayan a elecciones. Ganaron unas en el Zulia y después no se quisieron juramentar. Si yo fuera de oposición también estaría decepcionado de esa falta de dirigencia”, dijo.

Inició exponiendo su posición en relación a las elecciones legislativas en Colombia. “Estamos muy preocupados por la situación en Colombia. Cómo es posible que hayan dicho que las boletas no alcanzaron porque no les dieron suficiente plata. Que cosa tan horrible. A ese nivel de retroceso está la democracia en Colombia. Allá gobierna las mafias. Es muy peligro lo que ocurre en Colombia, alertamos a los pueblos del mundo, eso puede generar hechos de violencia”, refirió.

Recordó que este jueves 15 de marzo, culminarán los actos conmemorativos por el fallecimiento de Hugo Chávez. Indicó que hasta ahora, el PSUV lleva dos millones 648 mil 940 militantes carnetizados.

Noticia al Día