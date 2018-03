Buscan ideas para que haya más adelantamientos en la Fórmula Uno

marzo 31, 2018 - 4:27 pm

La Fórmula Uno es un deporte de masas. Genera una gran expectación y mueve millones de euros, pero se enfrenta a grandes retos que podrían poner en peligro su futuro.

En Liberty Media, la empresa que lleva la competición desde el año pasado, lo saben y se están poniendo manos a la obra. Su director deportivo, Ross Brawn, ha dado la que él considera la clave para que la F1 gane en espectacularidad y mantenga el interés.

“Un ingrediente vital que se perdió son los adelantamientos, han habido muy pocos en la primera carrera. Es fundamental que los coches puedan acercarse a otros y competir rueda a rueda. Cuando hay una pequeña diferencia de velocidad entre dos coches es casi imposible para el perseguidor acercarse lo suficiente para atacar. Eso lo vimos con Hamilton y Vettel, Verstappen y Magnussen, Ricciardo con Räikkönen. Pienso que ir rueda a rueda se está perdiendo. Este año, teníamos tres zonas de DRS en Australia para aumentar las posibilidades de adelantamiento” afirmó.

Cambios en los monoplazas de la Fórmula Uno

Para ello, Brawn apuesta por un cambio en los monoplazas de la Fórmula Uno que fomente la lucha y permita ver más espectáculo sobre la pista.

“Hasta que establezcamos un enfoque estructurado para abordar este problema, no haremos ningún progreso. Uno de nuestros objetivos, que miraremos junto a la FIA y los equipos, es que los coches permitan a los pilotos realmente luchar en pista. Necesitamos desarrollar un diseño de coche que consiga el nivel de rendimiento que estamos viendo ahora pero que facilite el rueda a rueda. Los aficionados a la Fórmula 1 quieren ver un mejor espectáculo y los adelantamientos son el elemento más emocionante que pueden tener en pista. Toda la comunidad de F1 debe hacer un esfuerzo para satisfacerles porque los fans son nuestro activo más grande” concluyó.

Brawn, ex jefe del equipo Honda, Brawn GP y Mercedes, sabe que queda mucho trabajo por hacer. Y es que no sólo los aficionados reclaman más adelantamientos, los propios pilotos también lo piden a gritos. “Fue muy aburrido. Hubiera apagado el televisor. Haces todo lo posible para probar algo, y estuve en el rango de DRS todo el tiempo, pero no hay nada que puedas hacer”, dijo Max Verstappen a Motorsport.com tras el pasado GP de Australia de Fórmula Uno.

