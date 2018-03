Borges: “Venezuela se ha convertido en un problema para la región”

marzo 3, 2018 - 7:25 pm

Julio Borges, diputado y ex presidente de la Asamblea Nacional (AN), afirmó este sábado que Venezuela se ha convertido en un “problema” para toda la región. Sostuvo que los países democráticos no deben permitir la instalación de un sistema similar al cubano.

“Las democracias de la región no pueden permitir que en la región se instale una segunda Cuba con el mayor número de reservas petroleras, de gas, de oro y de recursos naturales, dedicada exclusivamente a destruir la democracia y el progreso de la región”, expresó Borges al Diario Clarín de Buenos Aires.

Explicó que la situación de Venezuela se metió adentro de la vida social y política de Argentina, Chile, Perú, Colombia, Brasil, Estados Unidos y España.

“Ya Venezuela se ha convertido en un problema interno, no sólo por las migraciones, sino por la corrupción, por el problema de la desestabilización democrática, por el tema del crimen organizado, el tema de lo que significa el apoyo de grupos irregulares. Creemos que los países, más allá de las condenas, tomen acciones concretas para poner presión internacional y democrática sobre Venezuela“, dijo.

El dirigente opositor participa en la creación de un movimiento que aspira a unificar a los sectores de la población venezolana. Aseguró que se encuentra comprometido personalmente con la articulación de los esfuerzos de la comunidad internacional. Con ese fin, visitaría Argentina a mediados de marzo y podría ser recibido por el presidente, Mauricio Macri.

“Lo que yo quiero crear es una gran concentración y una gran sinergia de esa energía democrática que viene de afuera de Venezuela hacia adentro y de la que está dentro de Venezuela hacia el propio cambio político del país”, agregó.

Borges indicó que, a su juicio, Maduro planea o un fraude para las próximas elecciones y llamó a los venezolanos a no participar para desconocer el proceso electoral.

El Nacional