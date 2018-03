Borges: “Ex presidente Lagos se mostró preocupado por situación de Venezuela”

marzo 14, 2018 - 4:47 pm

Julio Borges, diputado de la Asamblea Nacional (AN), expuso este miércoles tras su encuentro con el ex presidente de Chile, Ricardo Lagos, que el ex mandatario s se mostró preocupado por la situación de Venezuela.

“Nos reunimos con el ex presidente de Chile Ricardo Lagos, se mostró profundamente preocupado por la situación que padece Venezuela e insistió en la necesidad del apoyo contundente de la comunidad internacional en cuanto a la crisis humanitaria y política que vivimos”, publicó en su Twitter.

Noticia al Día