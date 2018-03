Bloomberg: Fideicomiso de Pdvsa denuncia pérdidas por trama de corrupción

marzo 11, 2018 - 9:26 pm

Un fideicomiso para la petrolera estatal venezolana afirma que Petroleos de Venezuela (Pdvsa) no obtuvo miles de millones de dólares en ganancias debido a una conspiración internacional de empresas de negociación energética que fijaron precios, sobornaron a responsables y clonaron sus servidores para obtener acceso a información comercial en tiempo real, reseñó Bloomberg.

Compañías como Lukoil Pan Americas LLC, Vitol SA, Glencore Ltd. y Trafigura AG han sido acusadas ​​en una demanda por organizar sobornos y canalizarlos a través de varias compañías fantasma creadas por dos ciudadanos venezolanos. La denuncia incluso da nombre a los conspiradores: Helsinge Enterprise.

“Esto implica una conspiración de una década para corromper a empleados, acordar ofertas y sobornar a cargos”, dijo David Boies, abogado del fideicomiso para Petróleos de Venezuela SA, en una entrevista telefónica el jueves.

Un clon de los servidores de Pdvsa, instalado por empleados sobornados, dio a los conspiradores acceso a información confidencial, como contratos de licitación futuros y ofertas en tiempo real para productos derivados del petróleo, según la demanda de 161 páginas presentada la semana pasada ante el tribunal federal de Miami. Boies dijo que el servidor clonado no fue detectado durante ocho años.

“Pero la conspiración comenzó mucho antes”, declaró Boies, “y lo hicieron a la vieja usanza, con sobornos”.

La conspiración costó a Pdvsa US$ 5,200 millones en ingresos no registrados, según Boies. La trama fue descubierta por abogados y un antiguo detective de Scotland Yard contratado para investigar el caso, según la denuncia.

Representantes de Lukoil, Vitol, Glencore y Trafigura no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios sobre la demanda, fuera de horario de negocio habitual.

El caso es Pdvsa US Litigation Trust v. Lukoil Pan Americas LLC, 1: 18-cv-20818, U.S. District Court, Southern District of Florida (Miami).

Banca y Negocios