Bertucci: ONU no vendrá el 20-M porque no se cumplen condiciones

marzo 14, 2018 - 1:50 pm

Javier Bertucci, candidato presidencial del Movimiento Esperanza por el Cambio, considera “casi imposible” que la Organización de Naciones Unidas (ONU) envíe una misión de observación internacional para los comicios del 20 de mayo porque se les invitó demasiado tarde a participar en unas elecciones adelantadas.

“Son esfuerzos infructuosos porque la ONU debería haber estado acá cuando se empezaron a hacer las auditorías y simulacros, porque ellos deberían haber chequeado todo el sistema electoral. Ya la ONU no está en condiciones de observar, sino de acompañar”.

“El acompañamiento no cambia para nada lo que puede o no suceder en las votaciones (…) En mi opinión no van a venir porque las condiciones que ven en esta elección no llenan los requisitos y además el proceso de invitación para ser observadores no se cumplió”, aseveró en el espacio En Sintonía de Unión Radio.

El pastor evangélico expuso que es necesario organizar un “ejército de testigos de mesa” que permita defender el voto. “Voy a solicitar al Consejo Nacional Electoral –CNE- una igualdad de condiciones con los testigos, el candidato oficialista (Nicolás Maduro) tiene 10 partidos que lo acompañan, esos son por los menos 20 testigos de mesa en los centros de votación, mientras que yo solo puedo tener dos. Yo propongo que los testigos no sean por partidos sino por candidatos”.

Pediría a la ONU enviar una misión de la Cruz Roja Internacional para constatar la crisis humanitaria del país.

Unión Radio